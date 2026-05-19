Confartigianato Trasporti Sicilia accoglie con attenzione e senso di responsabilità la convocazione di Unatras prevista per il 22 maggio a Palazzo Chigi, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Per Confartigianato Trasporti Sicilia si tratta di un segnale importante nei confronti del comparto dell’autotrasporto italiano, che da tempo denuncia una situazione sempre più difficile e non più sostenibile per migliaia di imprese del settore. Le aziende dell’autotrasporto continuano infatti a fare i conti con l’aumento dei costi di gestione, le difficoltà operative quotidiane, la mancanza di risposte strutturali e una crescente perdita di competitività.





L’Organizzazione ribadisce la necessità che dall’incontro con il Governo emergano risposte concrete, immediate e adeguate alle richieste avanzate unitariamente dalle associazioni dell’autotrasporto aderenti a Unatras.

Il settore attende interventi chiari su temi centrali per il futuro delle imprese dell’autotrasporto, tra cui la tutela delle aziende, il contenimento dei costi di esercizio, la sicurezza stradale, la regolarità del mercato e il rispetto delle regole a garanzia della concorrenza leale.





Pur accogliendo favorevolmente la convocazione a Palazzo Chigi, al momento resta confermato il fermo nazionale dei servizi di trasporto proclamato dal coordinamento unitario Unatras da mezzanotte del 25 maggio a mezzanotte del del 29 maggio 2026, qualora non dovessero arrivare risposte concrete e risolutive da parte del Governo.

Confartigianato Trasporti Sicilia continuerà a seguire con grande attenzione l’evolversi del confronto istituzionale con il Governo nazionale, mantenendo costante il raccordo con le strutture territoriali e con tutte le imprese associate del comparto autotrasporto in Sicilia.

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