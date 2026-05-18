L'annuncio sui social media

Pupo non sarà sul palco del Teatro Acacia di Napoli martedì 19 maggio. Il cantante ha annunciato l’annullamento del concerto con un messaggio pubblicato sui social, diretto e senza filtri, in cui spiega la ragione: la madre Irene, 93 anni, malata di Alzheimer da diversi anni, si trova nelle fasi più avanzate della malattia.

“Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di martedì 19 maggio, al Teatro Acacia di Napoli”, ha scritto il cantante. “Ve lo dico con la chiarezza e la sincerità che da sempre contraddistingue ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare. La mia mamma sta per andarsene ed io devo assolutamente starle accanto. Sono certo che capirete e che non sarete arrabbiati con me. Se Dio vorrà, recupereremo lo spettacolo al Teatro Acacia di Napoli, mercoledì 14 ottobre 2026. Il mio cuore è a pezzi, ma per voi che mi amate, continua sempre a battere forte”.

La malattia della madre e gli ultimi mesi

Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, aveva già parlato pubblicamente della malattia della madre nelle settimane e nei mesi precedenti. In diverse occasioni aveva descritto il percorso accanto a Irene come uno dei momenti più difficili che si trovasse ad affrontare sul piano personale, al di là di qualsiasi impegno professionale.

La decisione di annullare il concerto è arrivata nelle ultime ore, in coincidenza con un peggioramento delle condizioni della madre. Lo spettacolo napoletano è stato posticipato al 14 ottobre 2026, unica data alternativa comunicata al momento. Il messaggio di Pupo ha generato in breve tempo numerosi commenti di vicinanza da parte di fan e colleghi.