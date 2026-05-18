Pupo non sarà sul palco del Teatro Acacia di Napoli martedì 19 maggio. Il cantante ha annunciato l’annullamento del concerto con un messaggio pubblicato sui social, diretto e senza filtri, in cui spiega la ragione: la madre Irene, 93 anni, malata di Alzheimer da diversi anni, si trova nelle fasi più avanzate della malattia.
“Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di martedì 19 maggio, al Teatro Acacia di Napoli”, ha scritto il cantante. “Ve lo dico con la chiarezza e la sincerità che da sempre contraddistingue ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare. La mia mamma sta per andarsene ed io devo assolutamente starle accanto. Sono certo che capirete e che non sarete arrabbiati con me. Se Dio vorrà, recupereremo lo spettacolo al Teatro Acacia di Napoli, mercoledì 14 ottobre 2026. Il mio cuore è a pezzi, ma per voi che mi amate, continua sempre a battere forte”.
La malattia della madre e gli ultimi mesi
Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, aveva già parlato pubblicamente della malattia della madre nelle settimane e nei mesi precedenti. In diverse occasioni aveva descritto il percorso accanto a Irene come uno dei momenti più difficili che si trovasse ad affrontare sul piano personale, al di là di qualsiasi impegno professionale.
La decisione di annullare il concerto è arrivata nelle ultime ore, in coincidenza con un peggioramento delle condizioni della madre. Lo spettacolo napoletano è stato posticipato al 14 ottobre 2026, unica data alternativa comunicata al momento. Il messaggio di Pupo ha generato in breve tempo numerosi commenti di vicinanza da parte di fan e colleghi.
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