Oggi il sindaco di Avola, Rossana Cannata, ha consegnato a Paolo Padovani il suo contrassegno unificato disabili europeo, il Cude. “Con la mia amministrazione abbiamo aderito da subito alla piattaforma istituita al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – dice il primo cittadino – in cui gli uffici comunali di ogni città italiana possono verificare che la targa associata a un contrassegno sia abilitata ad accedere nelle zone a traffico limitato e alla sosta negli spazi riservati”. Per semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano, grazie a una gestione delle autorizzazioni coordinata su tutto il territorio, chi deve spostarsi da un Comune all’altro, non deve più comunicare l’ingresso nelle aree a traffico limitato situate in comuni diversi da quello di riferimento. Sono solo 5 i Comuni in provincia di Siracusa ad aver aderito fino a oggi, Avola è tra questi. “Continuiamo con impegno – conclude Cannata – a sostenere servizi di semplificazione e di miglioramento della qualità della vita delle persone più fragili, in questo caso attraverso la tecnologia”.

Luogo: Avola

