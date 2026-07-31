Il comune di Avola, in collaborazione con la delegazione AIS di Siracusa, propone la nuova edizione della manifestazione estiva più attesa. Dalle 19 masterclass su vino, birra e olio, osservazione del cielo, una mostra fotografica e tante altre attività.

Il 5 agosto dalle ore 19 parte “Note di Stelle”, l’evento organizzato dall’amministrazione comunale di Avola in collaborazione con AIS Siracusa, l’associazione italiana sommelier, si svolgerà presso il Centro Giovanile Falcone-Borsellino. La manifestazione, giunta alla decima edizione, intende essere un momento di divulgazione e racconto del vino e di altri prodotti del territorio.





‹‹Il vino non è solo una bevanda alcolica pregiata di cui solo gli esperti possono parlare. Il vino è cultura, storia del territorio e sacrifici da parte di chi lo produce ma è anche e soprattutto convivialità ed allegria, elementi fondamentali per questa nuova edizione di Note di Stelle››, commenta Alessandro Carrubba, delegato AIS Siracusa, che anche quest’anno ha lavorato, insieme al Consiglio direttivo AIS, a stretto contatto con l’amministrazione avolese per offrire un evento dal grande impatto: ‹‹Ringrazio la sindaca Rossana Cannata e tutta l’amministrazione comunale per averci scelto come partner e organizzare Note di Stelle. Lo scorso anno abbiamo superato le 500 presenze, nel 2026 contiamo di superare questi numeri››.





Il programma

Note di Stelle 2026 avrà senz’altro il vino al centro della scena ma non solo: Dalle 19 al via i banchi d’assaggio previsti, con più di 30 aziende del territorio produttori di vino ma anche liquori.

Alle 19 la masterclass “Dallo Champagne al Val di Noto”, la degustazione dedicata alle bollicine guidata dal delegato AIS Alessandro Carrubba.

A seguire, alle 20, la seconda masterclass della serata dal titolo “Il Viaggio del Moscato”, a cura della sommelier e degustatrice ufficiale AIS Elisa Amato.

Alle 21 spazio alla birra, con la masterclass “Luppoli di Stelle”, in cui i sommelier AIS Fabrizio De Angelis e Giuliano Lupo guideranno gli ospiti in una degustazione dedicata ai diversi stili e alle diverse espressioni della birra.

Previste anche due masterclass sull’olio alle 21 e alle 22 a cura dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

La serata prevede un food corner e sarà arricchita dall’osservatorio delle stelle curato dal Codas e da una mostra fotografica di artisti locali.

Ma non solo: spazio anche per l’intrattenimento dei più piccoli con l’animazione per bambini e ancora: stand dei mestieri, visita al museo della mandorla di Avola, ice cream corner e filodiffusione musicale. A proposito di musica: alle 21:30 è previsto il Concerto live Black Cherry.





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