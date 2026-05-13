L’Opera Pia “S. Genchi Collotti” di Cefalù rafforza il proprio impegno verso la cura e il benessere degli anziani con la pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione di un infermiere professionale da impiegare con contratto a tempo determinato parziale o in convenzione da destinare ai servizi assistenziali della struttura.

L’iniziativa nasce dalla volontà di garantire continuità, attenzione e qualità nell’assistenza sanitaria quotidiana agli ospiti della residenza, confermando il ruolo centrale che la struttura svolge nel territorio a sostegno delle persone più fragili.





La figura professionale selezionata contribuirà a un percorso di cura fondato non solo sulla competenza sanitaria, ma anche sulla vicinanza umana e sull’ascolto, valori che da sempre caratterizzano l’attività dell’Opera Pia “S. Genchi Collotti”.

La procedura prevede la valutazione dei curricula dei candidati per il ruolo di Infermiere Professionale per l’affidamento di un incarico della durata di sei mesi.





«Prendersi cura degli anziani significa custodire memoria, dignità e relazioni – sottolinea il presidente dell’Opera Pia don Giuseppe Licciardi –. Per questo continuiamo a investire in professionalità qualificate capaci di offrire assistenza e umanità ogni giorno».

L’avviso completo e la documentazione necessaria per la partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale della struttura https://www.casaperanzianigenchicollotti.it/2026/05/09/avviso-pubblico/.

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