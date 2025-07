Catania protagonista al Summer Lab 2025, il laboratorio intensivo di formazione e innovazione promosso dall’associazione Dipende da Noi, che si è svolto nella suggestiva cornice di Villa Leonesio, sul Lago di Garda.

La delegazione di Azione Catania ha preso parte con entusiasmo all’iniziativa, portando con sé un bagaglio di esperienze e competenze radicate nel territorio siciliano, da condividere con decine di giovani, attivisti e professionisti provenienti da tutta Italia.

«È stata un’esperienza formativa intensa e stimolante – ha dichiarato Marco Magnano San Lio, dirigente di Azione Catania – Il Summer Lab è l’occasione perfetta per trasformare idee ed energie in progetti concreti. Abbiamo portato la nostra visione territoriale e la voglia di costruire reti che abbiano ricadute reali anche qui in Sicilia.»

Tra workshop, attività pratiche e momenti di confronto, i partecipanti si sono misurati con temi chiave come la leadership, la comunicazione efficace e il problem solving, in un contesto informale ma ad alta intensità formativa. L’iniziativa si conferma così come una piattaforma strategica per la crescita personale e collettiva.

Per Azione Catania, il Summer Lab rappresenta non solo un’opportunità di crescita, ma anche un momento di rilancio del proprio impegno per una politica sempre più inclusiva, giovane e connessa al futuro del territorio.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.