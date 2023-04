La chiamavano Finanziaria. Lo avevamo detto prima che arrivasse ieri la scure del Governo nazionale ad abbattersi sulla manovra del Governo Schifani.

La finanziaria “H” – così l’avevamo soprannominata – nata dalla raccolta degli emendamenti spiccioli e delle richieste dei vari componenti del Governo regionale (e non solo); una finanziaria senza programmazione, senza visione sul futuro strategico della Regione siciliana.

Nessuna idea di sviluppo per la Regione e i suoi cittadini; nessuna road map programmatica da seguire, soltanto un’accozzaglia di richieste nate come modo per colmare gli appetiti elettorali di chi sta a sala d’Ercole.

Non è questa l’idea di Sicilia che abbiamo in mente e che serve; non è questa la programmazione utile per intercettare risorse, per impiegarle nel modo opportuno per la crescita della Sicilia.

Il Governo a guida Schifani ha fatto un altro buco nell’acqua. Stavolta però a farlo notare è il Governo nazionale.

Povera Sicilia!

Coordinamento regionale Azione Sicilia

