“Azzardo, malattia del terzo millennio?”, è il tema del congresso che avrà luogo ad Aci Castello (CT), dal 24 al 26 gennaio, nella sala conferenze del Grand Hotel Baia Verde (Via Angelo Musco, 8). Il fenomeno del gioco d’azzardo è in continua crescita e in questi anni sta assumendo dimensioni sempre più rilevanti. La pratica del gioco d’azzardo può esitare in sviluppo di forme di vera e propria dipendenza (gioco d’azzardo patologico) o comportamenti a rischio (gioco d’azzardo problematico). Il fenomeno emergente ha suscitato molte e diversificate reazioni sia in ambito politico che sociale e destato grande interesse anche nell’ambito sanitario per le problematiche correlate e le conseguenze economico-finanziarie che sono state rilevate su vari gruppi famigliari coinvolti in questo problema. “L’impressionante aumento epidemiologico di ciò che un tempo veniva definita ludopatia e che oggi è una patologia ben definita, di pertinenza della salute mentale ed in particolare delle dipendenze, è il topic del congresso – dichiara la dott.ssa Giulia La Ciura responsabile scientifico dell’evento, medico psichiatra Ser.T. Asp di Ragusa -. In continuità al ‘Decreto Balduzzi’ DDL 13/9/2012 n. 158 (art. 5), che ha riconosciuto l’importanza di inserire il disturbo da gioco d’azzardo tra le dipendenze trattate dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, tale evento ha l’ambizione di rappresentare l’eccellenza in ambito scientifico per ciò che riguarda l’eziopatogenesi, le diverse manifestazioni cliniche, l’accuratezza nella diagnosi e le terapie, siano esse di tipo psicoterapeutico, farmacologico o non farmacologico come la Stimolazione Magnetica Transcranica. Inoltre – conclude la dott.ssa La Ciura – si darà spazio alla prevenzione primaria con la partecipazione delle classi delle Scuole Medie Superiori delle Province di Ragusa, Catania, Palermo e la comunicazione efficace dello spettacolo interattivo di Taxi1729”. L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider New Service S.r.l. All’evento realizzato anche con i contributi delle Asp di Ragusa, Trapani e Catania sono stati assegnati 12 crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina). Professioni accreditate: medico chirurgo (neurologia, farmacologia e tossicologia clinica, psichiatria, psicoterapia); psicologo (psicoterapia, psicologia) e infermiere. Accreditamento CROAS per gli Assistenti sociali. Gli obiettivi sono quelli di riconoscere un soggetto affetto dal disturbo da gioco d’azzardo e gestirne l’invio o la presa in carico.

PROGRAMMA

Mercoledì 24 Gennaio 2024

10:00 – 13:00 SESSIONE NON ECM

Saluti Autorità: Sindaco di Catania

Assessore alla Salute – Dott.ssa Giovanna Volo

Conferenza regionale sull’Azzardo con la partecipazione degli alunni delle scuole medie superiori delle province di Ragusa – Catania – Messina – Palermo

Intervento SPETTACOLO INTERATTIVO DI TAXI 1729 (contro informazione sull’azzardo)

Intervista semistrutturata con il Prof. Mauro Croce

13:00 – 14:00 Light lunch

Mercoledì 24 Gennaio 202

SESSIONE ECM

14.00 – 15:00 Registrazione Dei Partecipanti

15:00 – 15:30 Saluti Delle Autorità

Assessorato alla Salute – Regione Siciliana

Dirigente DASOE Dr. Salvatore Requirez

Direttori Generali AA.SS.PP

I SESSIONE: STORIA E PSICOPATOLOGIA DELL’AZZARDO

Moderatore: Giuseppe Mustile

15:30 – 16:10 Da Pascasius al Brain Disease Model, per una storia dei paradigmi del gioco d’azzardo

Mauro Croce

16:10 – 16:40 L’AZZARDO TRISTE. Società del rischio, possibilità e colpa

Emanuele Bignamini

16:40 – 17:10 Gioco d’azzardo e ADHD: cugini di primo grado …..

Andreas Conca

17:10 – 17:30 Discussione sui temi trattati

Giovedì 25 Gennaio 2024

II SESSIONE: GIOCO D’AZZARDO, LE DIMENSIONI PSICO-PATOLOGICHE

Moderatore: Pietro Russo

09:00 – 09:35 Comorbidità psichiatriche nel gambling

Eugenio Aguglia



09:35 – 10:10 Classificazione dei giocatori patologici

Giampaolo Spinnato

10.10 – 10:45 Il piacere, la noia e il dolore: il GAP tra dimensioni esistenziali e psicopatologia della contemporaneità

Daniele La Barbera

10:45 – 11:00 Discussione sui temi trattati

11.00 – 11:30 Coffee break

11:30 – 12:00 Disturbo da gioco d’azzardo, le nuove prospettive in Italia: la diffusione dell’online e

l’outreach nei contesti di gioco

Paolo Jarre

12:00 – 12.30 Trattamenti con la TMS(l’esperienza di un SerT siciliano)

La Ciura Giulia

12.30 – 13:00 I dieci gruppi di terapia per giocatori d’azzardo e loro familiari (1996-2023). L’esperienza di oltre undicimila sedute di terapia a Campoformido/Faedis (Udine)

De Luca Rolando

13:00 – 13:30 La farmacoterapia del gambling: un GAP tra diagnosi ed intervento

Esi Domi

13:30 – 14:30 Lunch

III SESSIONE: INTEREVENTI TERAPEUTICI NEL GIOCO D’AZZARDO

Moderatori: Fabio Brogna

14:30 – 15:00 Storia, metodologia e intervento della comunità terapeutica per disturbo da gioco d’azzardo

secondo il modello Si.I.I.Pac.

Guerreschi Cesare

15:00 – 15:30 GAP e Neuroscienze

Giovanni Serpelloni

15:30 – 16:10 “ORTHOS: un programma residenziale intensivo breve (PRIB) per giocatori d’azzardo: valutazione degli outcomes a 10 anni dall’inizio del progetto sperimentale”

Riccardo Zerbetto

16:10 – 16:40 Esperienze Comunità terapeutica FESTA’ – Progetto Pluto

Luca Righi, Ninive Usala

16:40 – 17:20 Uso della TMS nelle dipendenze: esempio di ‘Hypothesis-driven approach’

Marco Diana

17:20 – 17:40 Discussione sui temi trattati

Venerdì 26 Gennaio 2024

IV SESSIONE: AZZARDO E SOCIALITA’

Moderatori: Massimo Cacciola

09:00 – 09:30 Gioco d’azzardo e mass media

Roberto Cafiso

09:30 – 10:00 Dipendenze comportamentali, disfunzioni cognitive e innovazione clinica

Gabriele Zanardi

10:00 – 10:30 Progetto Regionale Gioco d’Azzardo Sicilia

Francesca Picone

10.30 – 11:30 COMUNITA’ TERAPEUTICHE IN SICILIA – stato dell’arte

Angela Sardo, Antonio Urriani Giardina – Ass. Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta

Biagio Sciortino – Comunità terapeutica Casa dei Giovani di Bagheria

Giosuè Greco – Cenacolo Cristo Rè di Biancavilla

11:30 – 12:00 Discussione sui temi trattati

12:00 – 12:30 Take home Message

Questionario di valutazione ECM

