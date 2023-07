Baby Mama di Don Pero è

disco d’oro.

In classifica da oltre 21 settimane

Un risultato straordinario per l’artista di Siracusa!

Dopo l’uscita del brano il 27 ottobre scorso, Baby Mama, un mea culpa sentimentale in Don Pero ci rivela luci ed ombre della sua personalità,

entra subito in classifica massima fino alla conquista

della certificazione con 50.000 copie vendute il 17 luglio 2023.

È il primo artista siciliano hip hop a raggiungere la top 50 di Spotify, un traguardo davvero strepitoso per un artista profondamente autentico ed originale.

Merito va a Pulp Entertainment e Shut Up, due realtà siciliane che hanno creduto profondamente in Giampier e nella sua singolarità artistica e che con tenacia, professionalità e lungimiranza lo hanno prodotto e supportato.

Giampier Francesco Lateano, in arte Don Pero, è un rapper e songwriter italo-dominicano classe 2000 cresciuto a Siracusa.

L’artista ha sviluppato il suo stile unico grazie all’influenza di cantautori italiani e delle vibes latine trasmesse dalla madre di origini domenicane. L’uso dello slang mescolato con l’italiano gli permette di rappresentare con autenticità la sua realtà e le esperienze della sua comunità. Questa combinazione di influenze rende la sua musica davvero speciale e rappresentativa delle sue origini e identità.

Dopo la pubblicazione, il suo primo singolo Vita mia riceve subito riscontri positivi raggiungendo più di 1 milione di streaming sulle piattaforme digitali. Successivamente, Don Pero firma con l’etichetta indipendente Giaguaro Empire e pubblica i suoi primi brani ufficiali: Undici, Esse Erre (SR), Petit, G, dove quest’ultimo è il brano più intimo mai pubblicato finora dall’artista che mette bene in chiaro la sua maturità argomentando la realtà in modo crudo e trasparente. A marzo torna con Wesh Poto, singolo in cui dipinge un quadro a tinte forti sulle ombre che incombono sulla realtà siciliana, con un messaggio positivo verso chi, come lui, è in cerca di un’alternativa. A giugno torna con Big Don Dada, un brano banger e celebrativo con riferimenti alle sonorità della wave di Atlanta e, il mese successivo, firma il featuring con L’Elfo nel singolo Nuovo Bellini. A settembre pubblica Lycamobile ed il 27 ottobre torna con un brano dalle tematiche sentimentali intitolato Baby Mama.

Don Pero rappresenta una fra le proposte più fresche del panorama italiano attuale, condensando nei suoi testi denuncia sociale, rivalsa personale, immagini tanto forti e dettagliate quanto vere della realtà che lo circonda. Don Pero racconta sempre la sua storia senza mai dimenticare le sue origini, cercando di dare un esempio positivo a chi come lui lotta ogni giorno per un futuro migliore.

Management: Shut up

Produzione: Pulp Entertainment

Etichetta: Pulp Entertainment

Mix e Master: AUDIO XL

Distribuzione: BELIEVE

