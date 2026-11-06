Sabato 7 e domenica 8 novembre si torna in campo per i Campionati Regionali Assoluti di Badminton, che si svolgeranno nella palestra comunale “Borgo Uliva” in via Ortigia a Palermo.

L’evento è organizzato ancora una volta dall’Asd Piume d’Argento BC con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Badminton Sicilia.

Alla kermesse sportiva sono accreditati 76 atleti provenienti dalle 9 province siciliane, i quali si sfideranno nelle 5 discipline in gara, ossia: il singolare ed il doppio maschie, il singolare ed il doppio femminile, oltre al doppio misto.

Annunciata la presenza di Davide Izzo dominatore degli ultimi Campionati Italiani Assoluti under, che si sono svolti a Milano dove l’atleta palermitano ha trionfato in ogni disciplina alla quale ha partecipato.

Inizio gare alle ore 13:00 di sabato 7 novembre, l’ingresso è libero.

Luogo: palestra comunale Borgo Uliva, via ortigia, 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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