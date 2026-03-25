L’ente di formazione Agriconsulting presenta il catalogo formativo POC con sedici nuovi corsi gratuiti in programmazione da giugno a Bagheria

L’ente di formazione AgriConsulting, attivo nel settore da quasi vent’anni, ha appena presentato il nuovo catalogo di corsi POC (Piano Operativo Complementare 2014-2020 – Avviso 1-2026) che prenderanno avvio a partire dal mese di Giugno, e la cui conclusione è prevista entro Novembre.

Il nuovo catalogo nasce da un’attenta analisi sui fabbisogni professionali, formativi e occupazionali delle aziende siciliane. Sette macroaree di competenza per le figure più richieste nel mercato del lavoro e un totale di ben sedici corsi rivolti a disoccupati e inoccupati. Tante nuove opportunità nate anche dal recentissimo protocollo firmato il 12 Marzo 2026 tra Confindustria Sicilia, ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e la Regione Siciliana.





Un’offerta variegata quella appena proposta da Agriconsulting, sia in termini di formazione che di durata, da corsi brevissimi ad altri più estesi, con lezioni in aula, laboratori e stage. I corsi saranno tutti gratuiti e ai partecipanti sarà riconosciuta un’indennità di frequenza cumulabile con eventuali sussidi (SF, ADI, NASpI, SIC-COLL etc). Un’estate all’insegna della formazione quella che si prospetta grazie ad Agriconsulting.





Ecco i corsi in partenza

Area Agro – alimentare: manutentore del verde, operatore forestale, operatore per attività innesto e potatura; Area cultura informazione e tecnologie informatiche: operatore CAD; Area manifatturiera, meccanico e artigianato: operatore delle confezioni – sarto confezionista; Area edilizia e impianti: addetto impianti elettrici civili, cementista, impermeabilizzatore, mosaicista, piastrellista; Area servizi alla persona: assistente alla struttura educativa, assistente familiare; Area servizi commerciali – Area comune: addetto amministrativo segretariale, operatore gestore impresa di pulizia; Area turismo e sport: collaboratore di cucina, collaboratore di sala e bar.

ISCRIZIONI APERTE. Inizio corsi Giugno 2026 (sarà possibile iscriversi entro il 14 Aprile)

Presso la sede di AgriConsulting, via Diego D’Amico 87, 90011 Bagheria (PA)

CORSI GRATUITI con indennità di frequenza cumulabile a eventuale sussidi (SFL, ADIetc).

Info: 091 870 1398; WhatsApp 375 544 4258; https://www.agriconsultingsnc.it

Luogo: AgriConsulting, via Diego D’Amico, 87, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

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