La partenza da L'Avana

Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 settembre. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle è partito da L’Avana a bordo di un volo sanitario. L’arrivo in Italia è previsto per domani pomeriggio. Era ricoverato da circa due settimane, dopo un malore avvertito il 28 agosto mentre si trovava sull’isola per realizzare un reportage.

La partenza da L’Avana

Il trasferimento è avvenuto con un’aeroambulanza. La fotografia del velivolo è stata pubblicata su Instagram da Luca Di Giuseppe, presidente dell’associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista.

La destinazione è Roma.

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Il malore del 28 agosto e i due ospedali

Di Battista si trovava a Cuba per lavoro. Il 28 agosto ha accusato un forte mal di testa ed è stato portato in ospedale.

Il primo ricovero è avvenuto a Santa Clara. Successivamente è stato trasferito a L’Avana.

Il rientro annullato e l’intervento

Un primo rientro in Italia era stato programmato per il 4 settembre. Non è stato possibile effettuarlo.

Le condizioni dell’ex parlamentare sono peggiorate e i medici hanno deciso di intervenire chirurgicamente. L’operazione è stata eseguita la scorsa settimana.

Da quel momento Di Battista è rimasto ricoverato in una struttura della capitale cubana.

L’aggiornamento di due giorni fa

Mercoledì l’associazione Schierarsi ha diffuso una nota sullo stato di salute del suo fondatore.

Nel testo si precisava che Di Battista si trovava nel reparto di terapia intensiva dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Non sono stati forniti elementi ulteriori.

Il messaggio del presidente dell’associazione

Ad accompagnare l’immagine dell’aeroambulanza, Di Giuseppe ha scritto un messaggio: “Buon rientro, fratello mio. Ci rivediamo a Roma tra qualche ora. Grazie ancora a tutti i medici cubani che si sono presi cura di Alessandro in queste giornate infinite”.