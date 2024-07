Tipo segnalazione: Degrado

Ennesimo incendio in contrada Monaco a Bagheria.

di Ignazio Soresi

Una colonna di fumo nero si è alzata dalla via Magg. Toselli, avvelenando con fumi irrespirabili tutta la zona ovest della città. Dopo oltre un’ora di fiamme insistenti accompagnate dalla musica neomelodica a palla in una sala abusiva all’aperto che suona spesso indisturbata fino alle prime ore del mattino, le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco.

La città delle ville, sta vivendo un terribile momento legato al fenomeno dei roghi, che non sono incendi stagionali, ma che investono la gestione dei rifiuti nelle periferie e nel quartiere ghetto, ormai terra di nessuno, dove l’illegalità regna sovrana.

Contrada Monaco però non è solo case popolari occupate abusivamente ma è anche persone abbandonate nel degrado, un degrado sociale che chiunque analizzi questi fenomeni, sa benissimo a chi giova.

La vicenda dei roghi continua ad essere presa sottogamba, negando e bollando come spesso inattendibili, le discariche abusive documentate dai cittadini che, lasciati soli, si sono improvvisati detective, portando alla luce disastri ambientali sui quali le autorità fanno orecchio da mercante.

Il 21 maggio scorso ad una partecipatissima assemblea cittadina organizzata anche con l’Osservatorio Permanente sui Disastri Ambientali, essendo in piena campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione locale, si erano presentati moltissimi candidati e si era ben sperato in interventi di indagine ma anche di repressione.

Il giorno dopo le elezioni l’atteggiamento negazionista è tornato a farla da padrone mentre i cittadini respirano veleni, e non sanno più a chi affidarsi.

Luogo: Contrada Monaco , Via Maggiore Toselli , BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

