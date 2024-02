Apre uno sportello Fiom alla Camera del Lavoro di Bagheria, in via Lo Re, 52. Seguirà le attività dello sportello Angelo Tornatore, rsu della Fiom alla Leonardo. Il nuovo servizio è operativo tutti i venerdì, la mattina dalle 9 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.



“L’apertura del presidio della Fiom – dichiarano il segretario generale Fiom Palermo Francesco Foti e Angelo Tornatore – servirà a dare risposte in termini di diritti e tutele a tutti i metalmeccanici che risiedono e lavorano tra Bagheria, Casteldaccia, Santa Flavia. Sarà un punto di riferimento importante non solo per l’assistenza sindacale ma anche fiscale, previdenziale, legale”.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.