L’ente di formazione AgriConsulting, attivo nel settore ormai da quasi un ventennio, ha presentato il nuovo catalogo di corsi gratuiti promossi dalla Regione Siciliana (PNRR – Programma GOL – Avviso 6/2025 – II finestra) che prenderanno avvio nella tarda primavera a Bagheria.

Il nuovo catalogo, che si sviluppa nell’ambito del PNRR, offre corsi di formazione gratuiti mirati alla riqualificazione delle competenze (upskilling) e a favorire il reinserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati, con particolare attenzione a donne, giovani, disoccupati di lunga durata e soggetti fragili.





I nuovi corsi appena introdotti dall’Ente di formazione Agriconsulting si caratterizzano per la loro brevità (40/80 ore max), oltre che per la loro varietà, coinvolgendo competenze e ambiti differenti, come la creazione di contenuti digitali, la sicurezza nei luoghi di lavoro e le lingue.

I corsi saranno tutti gratuiti e ai partecipanti sarà riconosciuta un’indennità di frequenza cumulabile con eventuali sussidi (SF, ADI, NASpI, SIC-COLL etc). Con il nuovo catalogo di corsi brevi, unitamente all’offerta dei corsi POC, Agriconsulting si prepara a vivere un’estate ricca di opportunità formative di alto profilo, pensate per rispondere alle esigenze di una professionalità sempre più qualificata.





Ecco i corsi in partenza

Sicurezza sul lavoro, salute e ambiente: Sicurezza lavoro, protezione ambientale ed efficientamento energetico: una gestione responsabile; Principi di sicurezza elettrica e antincendio negli impianti FER; La valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e per la sicurezza ambientale; Digitalizzazione dei servizi, sicurezza sul lavoro e gestione sostenibile nei centri commerciali e ipermercati; Sistemi di gestione aziendale integrati: digitalizzazione, sicurezza sul lavoro e sostenibilità ambientale secondo gli standard ISO; HSE – Health, Safety & Environment – corso di Inglese tecnico su Salute, Sicurezza e Ambiente.





Creazione di contenuti digitali: Elaborazione documenti; Elaborazione fogli di calcolo; Elaborazione presentazioni; Applicazioni informatiche per la gestione aziendale sicurezza e ambiente. Inglese: Livello A1; Livello A2; Livello B1; Imparare l’inglese con il personal computer; Inglese A1 ed elaborazione digitale dei documenti; Inglese A1 ed elaborazione digitale presentazioni; Competenze linguistiche, sicurezza sul lavoro e sostenibilità ambientale per l’occupabilità; Comunicazione linguistica, sicurezza sul lavoro e sostenibilità ambientale nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

ISCRIZIONI APERTE. Inizio corsi tarda primavera 2026 (sarà possibile iscriversi entro il 15 Aprile)

Presso la sede di AgriConsulting, via Diego D’Amico 87, 90011 Bagheria (PA)

CORSI GRATUITI con indennità di frequenza cumulabile ad eventuali sussidi (SFL, ADIetc).

Info: 091 870 1398; WhatsApp 375 544 4258; https://www.agriconsultingsnc.it

Luogo: AgriConsulting, via Diego D’Amico, 87, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

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