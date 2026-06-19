È stato presentato giorno 18 giugno, presso Villa Cattolica, il progetto “Bagheria Digital Tour”, una nuova iniziativa che punta a coniugare innovazione tecnologica, valorizzazione del patrimonio culturale e formazione delle nuove generazioni.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, scuola e territorio, segnando l’avvio di un percorso condiviso che mira a promuovere la trasformazione digitale di alcuni dei principali luoghi della cultura bagherese.

Alla presentazione hanno partecipato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Insinga, l’Assessore al Turismo Maurizio Giammanco, il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Daniele Vella, il Dirigente Dott. Angelo Guerrera e il Presidente di Euroform Salvatore Licata.





Il progetto “Bagheria Digital Tour” si articola in due aree di intervento strategiche. La prima riguarda la valorizzazione digitale di Villa Cattolica, luogo simbolo della cultura cittadina e importante punto di riferimento per il patrimonio artistico del territorio. La seconda è dedicata alla digitalizzazione della Biblioteca Comunale di Bagheria, ospitata presso Palazzo Cutò, con l’obiettivo di favorire una maggiore accessibilità ai contenuti culturali attraverso strumenti innovativi e tecnologie digitali.

Particolarmente significativo il ruolo svolto dagli studenti del settore Informatica di Euroform Bagheria, protagonisti attivi dello sviluppo progettuale.

Hanno partecipato al progetto gli studenti del quarto anno Gabriele Vassallo ed Emanuele Scordato, del terzo anno Giuseppe Lo Bosco e Andrea Bondì, e del secondo anno Salvatore Branca, Gabriel Aiello, Roberto Sciortino e Michele Calò.





Il percorso è stato coordinato dai docenti Antonio Giglio e Pietro Zizzo, che hanno guidato gli allievi nella realizzazione di un progetto capace di trasformare le competenze acquisite durante il percorso formativo in strumenti concreti al servizio della comunità.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblica amministrazione e formazione professionale, dimostrando come il coinvolgimento diretto dei giovani possa contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla crescita digitale del territorio.

Secondo quanto emerso durante la presentazione, Bagheria Digital Tour non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso destinato a svilupparsi ulteriormente nei prossimi mesi. La sinergia creata tra Comune di Bagheria, Euroform e i diversi attori coinvolti apre infatti la strada a nuove progettualità orientate all’innovazione, alla promozione culturale e alla cittadinanza digitale.

Un progetto che guarda al futuro, mettendo al centro i giovani, le competenze digitali e la valorizzazione dell’identità culturale della città, con l’ambizione di rendere Bagheria sempre più protagonista nei processi di innovazione e trasformazione tecnologica.

Il progetto è un primo passo, che sarà portato avanti da Euroform, l’amministrazione del comune di Bagheria con l’Ufficio Stampa di Bagheria, guidato dalla giornalista Marina Mancini.

Luogo: Villa Cattolica, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

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