Si terrà martedì 29 settembre alle ore 16:30, presso la Sala Fumagalli Martorana di Palazzo Butera, la presentazione della seconda parte del progetto “Apayaye”. L’iniziativa socio – educativa è promossa dall’ Ente di Formazione AgriConsulting, attivo ormai da quasi un ventennio in Sicilia, ed è finanziata dall’Unione europea – Next Generation EU – PNRR, nell’ambito degli interventi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.

“Apayaye”, termine divenuto tormentone tra i più giovani su TikTok, si trasforma così in una vera e propria rete educativa sociale, nata dalla sinergia tra AgriConsulting, la Società Cooperativa Sociale a r.l. “La Giostra della Vita”, capofila del progetto, e Bocs APS.





Il progetto, che ha già coinvolto nella sua prima fase il territorio, riparte ad Ottobre con tre corsi completamente gratuiti, pensati come strumento di supporto per tutto il Distretto Socio Sanitario 39 (Bagheria, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi e Santa Flavia). I corsi si fondano su un principio comune: la consapevolezza che agire sul singolo ragazzo non sia sufficiente. I risultati si possono ottenere quindi esclusivamente con un percorso specifico per ciascun attore, coerente con il contesto territoriale; perché se si vuole davvero ridurre la povertà educativa bisogna rafforzare tutta la rete che sostiene i nostri giovani: chi insegna, chi cresce, chi li prepara al futuro. Da questo principio nascono i 3 percorsi formativi di Apayaye:

1. Rafforzamento attori del processo educativo – 40 ore a edizione (2 edizioni rivolte a 20 + 20 soggetti tra Operatori, Docenti, Insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado, 11 – 17 anni) → agisce sulla scuola, rafforzando le competenze di chi quotidianamente sta in classe. Perché un docente preparato a livello relazionale intercetta prima il disagio e previene l’abbandono.





2. Lo zainetto dei saperi – 60 ore a edizione (2 edizioni rivolte a 20 + 20 genitori di studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado con BES, 11 – 17 anni) → agisce sulla famiglia, dando strumenti concreti per accompagnare la crescita dei figli con più sicurezza. La famiglia è il primo contesto educativo: se i genitori sono attrezzati, il divario educativo si riduce a monte.

3. Sistemi produttivi territoriali – 50 ore a edizione (2 edizioni rivolte a 20 + 20 studenti di scuola secondaria di secondo grado, 15 -17 anni) → agisce sul territorio e sul futuro dei ragazzi, contribuendo al loro orientamento consapevole verso il futuro con percorsi formativi professionalizzanti.





All’incontro di martedì, subito dopo i saluti istituzionali del Sindaco Filippo Tripoli, dell’Assessore alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione Emanuele Tornatore, e della Coordinatrice del DSS 39 Laura Picciurro, interverranno Gianluca Rizzo, Rappresentante legale della cooperativa “La Giostra della Vita”, capofila del progetto; Giovanni Di Cristina, Direttore di AgriConsulting; la pedagogista e analista del comportamento Giulia Sparacino; la psicologa esperta in disturbi del neurosviluppo Simona Realmuto.

Si ringrazia il Comune di Bagheria per il patrocinio.





Info e iscrizioni (entro il 12 Ottobre):

– Presso la sede di AgriConsulting, via Diego D’Amico 87, 90011 Bagheria (PA)

– corsi@agriconsultingsnc.it

– 389 114 4008

Luogo: Palazzo Butera – Sala Fumagalli Martorana, Corso Butera, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

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