I cittadini segnalano: due terreni, uno ad uso esclusivo del comune ed uno di proprietà della chiesa San Giovanni Bosco, non sarebbero in sicurezza. La presenza di rifiuti e sfridi edili e di altra natura preoccupa i residenti di via Libertà e viale Bagnera.

Il terreno che doveva essere adibito a parcheggio per residenti e fruitori della via Libertà durante il periodo di disagio per il cantiere di riqualificazione, e i cui lavori sono al momento bloccati, ospita da parecchi mesi sfridi edili e rifiuti non ben identificati che, secondo i residenti dei condomìni (ma anche dando un occhio alle foto), non sono in sicurezza e contravvengono all’ordinanza sindacale in materia di prevenzione antincendio atteso che Bagheria è al momento teatro di eventi legati agli incendi dolosi. I proprietari del terreno indicato si scaricano però da ogni responsabilità: il terreno è in uso al comune e loro non sono più nemmeno in possono delle chiavi del cancello.

L’altro terreno di cui le attività vicine lamentano la mancanza di sicurezza è quello dove sorgerà la nuova chiesa di San Giovanni Bosco in viale Bagnera, che confina posteriormente con quell’area trasformata in parcheggio con accesso dal prolungamento di via Dante. La vicenda di quel cantiere fece scalpore perché rimase sequestrato per mesi a causa del sospetto di interramento dei rifiuti. Il terreno oggi ospita le risultanze dei lavori di quel cantiere comunale misto proprio a rifiuti di ogni sorta.

Quest’ultimo fazzoletto di terra a ridosso anche di una zona adiacente distributori di carburante, è molto vicina all’area in cui si verificano settimanalmente alcuni dei roghi segnalati dai cittadini alle autorità. Lotti utilizzati come discariche abusive che a fine settimana vengono svuotati dandoli alle fiamme.





