Sarà la scrittrice Barbara Bellomo la protagonista del prossimo incontro della rassegna letteraria “Bagli Narranti”, organizzata dall’Associazione “Misiliscemi” con il patrocinio del Comune, in programma sabato 17 maggio alle ore 18, al Baglio LiberaMeLiberaTutti a Fontanasalsa.

La Bellomo presenterà il suo romanzo dal titolo “La biblioteca dei fisici scomparsi” (Garzanti), tornando dai suoi lettori con un testo che racconta un episodio su cui non è mai stata fatta piena luce: la scomparsa di Ettore Majorana e ricostruendo l’ambiente dell’istituto di via Panisperna in cui giovani ricercatori italiani fecero scoperte eccezionali nel campo della fisica nucleare.

“La biblioteca dei fisici scomparsi” è la storia di una donna e della sua voglia di riscatto. Una storia di segreti, di amore, di perdono e di speranza.

A conversare con l’autrice sarà la giornalista Jana Cardinale.

Le letture saranno a cura della professoressa Antonella Scaduto.

L’ingresso è libero.

La Rassegna letteraria “Bagli Narranti” fa parte della Rete dei festival letterari del trapanese.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.