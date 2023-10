Evento dedicato ai wedding planner in cerca di location

per coppie internazionali che sognano

di sposarsi nel nostro Paese

Vetrina internazionale con molti appuntamenti per Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT alla Borsa del Matrimonio in Italia, che si è svolta nei giorni scorsi a Roma. L’evento, creato per andare incontro alle crescenti richieste di celebrare il matrimonio in Italia da parte di coppie provenienti dall’estero, è incentrato sul rapporto business to business, ed è giunto ormai alla sua ottava edizione. Il pregio di mettere in contatto direttamente magnifiche strutture italiane e wedding planner provenienti da tutto il mondo si riscontra nella semplificazione delle procedure, affidate ad un unico interlocutore. Baglio Oneto ha presentato alle diverse agenzie interessate la propria magnifica location, ideale per un matrimonio Italian style al profumo di Sicilia. L’antica tenuta nobiliare, che a tutt’oggi prosegue anche l’attività di produzione di vini e olio pregiati, rappresenta infatti una delle eccellenze autentiche del made in Italy, che non può che incantare chi è alla ricerca di un luogo magico per il proprio matrimonio. Il raffinato ristorante e le terrazze affacciate sulle isole Egadi accolgono sposi e invitati in un caldo abbraccio, mentre la Tower Suite è qualcosa di davvero unico dove trascorrere la prima notte di nozze. Già moltissimi sposi siciliani e italiani scelgono l’atmosfera di Baglio Oneto per celebrare la festa del loro giorno più bello, e il workshop è stata l’occasione per presentare i servizi di lusso proposti anche a chi proviene da altri Paesi. Grande interesse per Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT è stato espresso da diversi operatori provenienti da Stati Uniti, Portogallo e Francia, per un luogo così speciale da essere scelto come prima cornice di una nuova vita a due.

Per informazioni:

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo*****

LUXURY WINE RESORT

Contrada Baronazzo Amafi 8

91025 Marsala (TP)

Tel. 0923 746222

www.bagliooneto.it

info@bagliooneto.it

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.