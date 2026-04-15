Un intenso viaggio tra musica, teatro e memoria dedicato a una delle voci più autentiche e potenti della tradizione popolare siciliana.

Venerdì 18 aprile alle ore 21, presso il Teatro Domenico Popolo di Montalbano Elicona, andrà in scena “Balistreri – La Voce della Sicilia”, spettacolo ideato e interpretato da Barbara Arcadi.

Un progetto teatrale e musicale che ripercorre la vita, la forza e il dolore artistico di Rosa Balistreri, restituendone sul palco l’essenza attraverso un intreccio di musica e racconto.





Le canzoni, eseguite dal vivo, si alternano a monologhi intensi e narrativi, che riportano il pubblico dentro momenti significativi e profondi della vita di Rosa, frammenti di esistenza che ne hanno segnato il percorso umano e artistico, rendendo il racconto ancora più emotivo e coinvolgente.

Ad accompagnare Barbara Arcadi saranno Adolfo Crisafulli alla chitarra, Fabio Catalano al pianoforte e fisarmonica, Alfredo Restuccia al sax e percussioni e Matteo Venuto alle percussioni.





Lo spettacolo è promosso dalla Banca della Speranza, con il sostegno della Regione Siciliana e del Comune di Montalbano Elicona, e rientra nella rassegna “Il Teatro nel Borgo” con la direzione artistica di Nicola Calabria e la direzione organizzativa di Emanuela Segreto.

“Balistreri – La Voce della Sicilia” è un omaggio intenso e poetico che restituisce memoria, identità e dignità a una delle figure più rappresentative della cultura siciliana, la cui voce continua ancora oggi a emozionare e parlare al presente.

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