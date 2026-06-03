Nel Biellese

Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale già noto alle cronache per il caso dello sparo avvenuto durante la notte di Capodanno a Rosazza nel 2024, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri nel Biellese.

L’episodio si è verificato lungo la superstrada che conduce a Cossato, nei pressi di Vigliano Biellese.

Secondo le informazioni disponibili, il parlamentare era alla guida del proprio veicolo quando è uscito autonomamente dalla carreggiata.

Nessun ferito nell’incidente

L’uscita di strada non avrebbe provocato feriti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso.

Tra le possibili cause dell’incidente viene indicato l’asfalto bagnato, anche se gli approfondimenti delle autorità hanno riguardato soprattutto le condizioni del conducente al momento dell’accaduto.

L’esito dell’alcoltest

Dopo l’incidente, infatti, Emanuele Pozzolo è stato sottoposto all’alcoltest.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il deputato è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla normativa.

Le fonti riferiscono che il valore rilevato sarebbe stato di molto superiore al limite previsto e, secondo quanto riportato, oltre il doppio della soglia consentita.

Il precedente di Rosazza

Pozzolo è un esponente di Futuro Nazionale ed è stato espulso da Fratelli d’Italia dopo il caso che lo aveva visto coinvolto a Rosazza durante i festeggiamenti di Capodanno del 2024.