Si è svolto un incontro molto importante per parlare del progetto di recupero e valorizzazione della Chiesa del Santissimo Crocifisso, nel cuore del vivace quartiere di Ballarò. Questa chiesa, che ha un grande valore storico e rappresenta un simbolo per la comunità locale, è al centro di una nuova iniziativa che vuole ridare vita e bellezza a uno dei luoghi più significativi del centro storico di Palermo.

L’obiettivo è chiaro: intervenire concretamente per salvare la chiesa dall’abbandono e trasformarla in un punto di riferimento per la rinascita di tutto il quartiere.





Il prossimo passo: il Tavolo Tecnico

L’incontro di oggi è solo l’inizio di un percorso di confronto e collaborazione tra le diverse realtà coinvolte. A breve sarà convocato un tavolo tecnico, un momento di lavoro condiviso dove si definiranno i dettagli del progetto. A guidare questa iniziativa ci saranno i rappresentanti dell’UDC, che si sono detti molto fiduciosi sul successo dell’operazione.





Tra i partecipanti ci saranno:

* Adriano Cacciatore, responsabile del coordinamento cittadino alla cultura UDC;

* Antonio Sapienza, coordinatore alla cultura provinciale UDC;

* Massimiliano Crapa, segretario del coordinamento cittadino UDC.

Un impegno per la comunità





I promotori hanno sottolineato che la riqualificazione della chiesa non è solo un lavoro di restauro, ma un gesto importante per mantenere viva l’identità culturale di Palermo.

“Ci auguriamo di portare a termine questo progetto nel più breve tempo possibile — hanno dichiarato — così Ballarò potrà tornare a godere di uno dei suoi tesori più preziosi, aperto e accessibile a tutti, cittadini e visitatori.”

Il tavolo tecnico avrà il compito di stabilire quali interventi sono prioritari, come finanziare i lavori e definire un calendario preciso, garantendo un lavoro di squadra efficace tra il partito e le istituzioni locali.

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