Il talentuoso rapper siciliano Don Pietro (classe 2001) si va a piazzare fra i big del rap italiano grazie al suo nuovo singolo “BAM BAM”; il suo primo lavoro a portare la firma, per quanto riguarda la produzione, di 2nd Roof. Dunque, dopo anni di lavoro che fin da subito hanno portato l’artista sotto l’attenzione di molti, fra addetti ai lavori e non, l’1 novembre 2024 esce il suo primo lavoro firmato dal duo di producer più noto nella scena rap italiana e internazionale.

“BAM BAM”, inoltre, apre la nuova stagione musicale di Don Pietro iniziata dopo l’uscita della sua canzone “COCO” e, successivamente, la pausa dovuta all’estate. Il giovane artista con il suo nuovo pezzo non si smentisce e non si tradisce, continua a portare sotto ai riflettori il lifestyle di Palermo Centro, nonché le sue peculiarità. Peraltro, Don Pietro si fa cultore – senza troppi preamboli – dell’edonismo e in “BAM BAM” appare tutto più nitido. Il sound da hip hop da club calza a pennello sull’artista un po’ come un abito fatto su misura, merito anche della produzione di 2nd Roof e del siciliano wherestheplug.

Il percorso di Don Pietro fino ad oggi

Don Pietro è riuscito a portare Palermo nella musica parlando di una parte che molte volte si ignora, o comunque che gli artisti hanno paura di mostrare, ovvero non la periferia – che fa da protagonista nel mondo del rap per moltissime e ovvie ragioni – ma le vie del Centro città. Un ambiente sicuramente abbiente, poco conosciuto, e che il rapper riesce a narrare in modo brillante e unico.

Inoltre, l’artista siciliano è un grande appassionato di cinema e della moda, punta a essere un artista completo e ad esprimere la sua creatività a 360 gradi. Il rapper nato nel 2001 ha le potenzialità per diventare una vera e propria icona. «Sembra un siciliano cresciuto in America», molti lo descrivono così. Stile di vita, soldi, moda, lusso, club, ragazze, svago, attitude; sono tutte parole chiave che rispecchiano l’immaginario di Don Pietro.

Nel 2023 Don Pietro ha raggiunto primi traguardi abbastanza interessanti da precisare, anzitutto più volte è rientrato in alcune playlist di Spotify ed è stato il primo rapper della nuova scena palermitana a raggiungere anche il Real Talk. Quest’ultimo un format celebre che prevede la realizzazione di freestyle da parte degli artisti, da qui sono passati alcuni dei grandissimi nomi della scena rap italiana.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.