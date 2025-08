Banca Agricola Popolare di Sicilia S.C.p.A. (“BAPS”) annuncia il perfezionamento di un’operazione, in partnership con J.P. Morgan, per la cartolarizzazione di un portafoglio di crediti alle piccole e medie imprese dal valore di € 200 milioni. La struttura dell’iniziativa consentirà alla banca di mantenere l’esposizione al rischio, senza quindi alcun effetto di derecognition contabile. Nell’ambito dell’operazione, BAPS agisce in qualità di Sub Servicer e Originator, mentre J.P. Morgan agisce nel ruolo di Original Senior Lender e Loan Arranger.

L’operazione è accompagnata da un’ulteriore Advised Credit Line che permetterà a BAPS di realizzare eventuali nuove operazioni con J.P. Morgan, portando l’ammontare complessivo dell’operazione fino a un massimo di € 400 milioni.





L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso evolutivo delineato dal Piano di Impresa “FUTURA”, puntando a rafforzare la capacità di BAPS di generare valore nel tempo, anche attraverso la collaborazione attiva con i migliori attori finanziari presenti sul mercato nazionale e internazionale.

Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPS, ha commentato: “Con grande soddisfazione annunciamo la conclusione di un’importante operazione di cartolarizzazione insieme a J.P. Morgan, tra i principali player finanziari a livello globale. Si tratta di un risultato volto a rafforzare la solidità della banca, diversificarne le fonti di finanziamento e ampliarne le leve per sostenere il tessuto produttivo dei nostri territori. Questo traguardo rappresenta un’ulteriore tappa del percorso strategico avviato con il Piano di Impresa “FUTURA”, volto a rendere BAPS una banca sempre più agile, moderna e integrata con i migliori player del mercato.”

L’operazione ha visto la partecipazione di Banca Finint in qualità di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent, Representative of the Debtholders e Facility Agent; BNP Paribas, in qualità di Transaction Bank e Paying Agent; Studio Legale Chiomenti, in qualità di advisor legale di BAPS; Studio Legale Hogan Lovells in qualità di advisor legale di J.P. Morgan.

