A partire dal 22 aprile i cittadini, muniti di documento di identità, codice fiscale ed eventualmente ultima bolletta Tari, potranno recarsi presso i punti di ritiro dei contenitori.

Partirà il 22 aprile, dalle 16 alle 20, la distribuzione dei kit di contenitori per la raccolta differenziata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me). A partire dal 2 maggio, sarà attivata anche la fascia antimeridiana dalle 9 alle 13.

Sono stati individuati tre punti di distribuzione presso i quali i cittadini titolari di utenza Tari potranno recarsi muniti di documento di identità, codice fiscale ed eventualmente ultima bolletta Tari:

• CCR comunale sito in via Ettore Maiorana 18

• Locali ex piscina comunale in Via dello Stadio

• Locali siti in via Giovanni Gentile di fronte istituto “La Casa di Francesco” zona S. Antonio

In occasione della consegna dei kit, che è gratuita e non prevede alcun costo a carico del cittadino, verrà distribuito anche il calendario aggiornato che riporta una novità nel servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta”: dal 2 maggio la frazione alluminio e banda stagnata dovrà essere esposta insieme al vetro e non più insieme alla plastica come fatto fino ad oggi.

