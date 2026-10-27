Claudio Carnazza, presidente del II Municipio di Catania: «200 mila euro complessivi per la sicurezza dei nostri quartieri»

Un nuovo intervento per la sicurezza e la vivibilità del quartiere di Barriera. Parco Zammataro, situato tra via Secantini e via Fattori, e la vicina Piazza del Carmelo possono contare sui nuovi impianti di illuminazione. A Parco Zammataro è già attivo anche il sistema di videosorveglianza.

Le opere rientrano in un programma di riqualificazione del territorio finanziato attraverso la Finanziaria regionale 2023, con uno stanziamento complessivo di 200 mila euro destinati al II Municipio: 100 mila euro per il primo lotto di Piazza I Viceré, già completato e attivo, e ulteriori 100 mila euro per gli interventi a Barriera.





«Siamo davvero orgogliosi di restituire alle famiglie, ai bambini e a tutti i residenti di Barriera due spazi pubblici finalmente sicuri, ben illuminati e monitorati da moderni sistemi di videosorveglianza», dichiara Claudio Carnazza, presidente del II Municipio di Catania.

«Questo risultato nasce da una programmazione attenta e da un ascolto costante del territorio. In qualità di presidente in quota MpA-Grande Sicilia, ho voluto proporre e sottoporre questa specifica istanza all’onorevole Giuseppe Lombardo, che ringrazio di cuore per averla promossa e tradotta in un emendamento concreto, ottenendo un investimento complessivo di 200 mila euro per il nostro Municipio. Un ringraziamento sincero va anche a tutto il gruppo parlamentare MpA-Grande Sicilia all’Assemblea regionale siciliana per la costante attenzione riservata ai nostri quartieri».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.