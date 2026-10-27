La Sicilia si prepara a essere protagonista su un palcoscenico globale. La Regione ha infatti approvato l’adesione preliminare a Expo Belgrado 2027, l’Esposizione internazionale specializzata che si terrà nella capitale serba dal 15 maggio al 15 agosto 2027. Un appuntamento di grande rilievo, assegnato dal Bureau International des Expositions, che punta i riflettori su un tema universale: “Giocare per l’Umanità – Sport e musica per tutti”.

L’Isola partner del Padiglione Italia

In questo contesto, la Sicilia si inserisce con un ruolo di primo piano: sarà infatti partner del padiglione Italia, che declinerà il tema globale attraverso il sotto-tema “Giocare insieme – Play together”. Per l’intera durata dei tre mesi di esposizione, la Regione sarà presente con un coinvolgimento stabile, con l’obiettivo di valorizzare la creatività, il design, la musica, lo sport e l’eccellenza enogastronomica siciliana davanti a una platea stimata di 4 milioni di visitatori.

Una occasione di promozione inedita verso nuovi mercati

“Expo Belgrado 2027 rappresenta una straordinaria occasione di promozione internazionale per la nostra Isola”, commenta l’assessore al Turismo, sport e spettacolo, Elvira Amata. “Il tema scelto, dedicato a sport e musica come strumenti universali di inclusione e coesione, si sposa perfettamente con l’identità della Sicilia. Essere partner del padiglione Italia, nel cuore dei Balcani occidentali, significa consolidare il posizionamento competitivo dell’Isola, valorizzare le nostre eccellenze, i nostri giovani talenti e promuovere il patrimonio culturale ed enogastronomico davanti a milioni di visitatori”.

Il cuore della manifestazione: le “Giornate regionali”

Il momento clou della partecipazione siciliana è già fissato: dal 15 al 17 luglio 2027 si terranno le “Giornate regionali”. Sarà in questa occasione che la Sicilia disporrà di uno spazio espositivo personalizzato, animato da degustazioni, incontri istituzionali e attività promozionali dedicate alla scoperta del territorio.

Verso la strategia condivisa

Per arrivare pronti all’appuntamento, l’assessorato al Turismo – individuato come struttura capofila – ha già avviato l’iter di programmazione. Sono previsti tavoli tecnici di confronto con la Presidenza della Regione e gli altri assessorati competenti (Attività produttive, Beni culturali, Infrastrutture, Agricoltura e Pesca) per sviluppare un’idea-progetto coesa. Tra le iniziative già in cantiere, la realizzazione di un video collettivo di circa 2 minuti che sarà trasmesso in loop all’esterno dell’area espositiva, mettendo in mostra il volto più autentico e innovativo della Sicilia.

Con questa partecipazione, la Regione mira a mettere a sistema le eccellenze locali, trasformando la vetrina di Belgrado in un trampolino di lancio per il posizionamento turistico e produttivo dell’Isola nei mercati internazionali.

Nella foto una precedente esposizione turistica internazionale dell’Isola