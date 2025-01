Lunedì 27 gennaio, alle ore 11, nella sede dell’Assessorato delle Attività Produttive a Palermo, in via degli Emiri 35, si terrà un evento di grande rilievo per il futuro delle imprese siciliane.

Durante l’incontro, sarà ufficializzata la firma del protocollo d’intesa per il programma “Basket Bond Sicilia”, un’iniziativa innovativa pensata per agevolare l’accesso al credito delle aziende del territorio, sostenendone la crescita e la competitività sui mercati nazionali e internazionali.

All’evento parteciperanno figure di spicco del panorama economico e istituzionale. Saranno presenti l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, il presidente di Irfis Fin Sicilia, Iolanda Riolo, l’amministratore delegato di Mediocredito Centrale, Francesco Minotti, e il responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie di Cassa Depositi e Prestiti, Andrea Nuzzi.

Il programma “Basket Bond Sicilia” rappresenta una strategia innovativa per promuovere il rafforzamento del tessuto economico dell’isola, attraverso strumenti finanziari moderni che possano rispondere alle esigenze di liquidità e sviluppo delle imprese siciliane.

