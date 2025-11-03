La UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) ha avviato una serie di contatti esplorativi con le realtà sportive della Sicilia, con l’obiettivo di dare vita a un vero e proprio movimento regionale di basket in carrozzina.

L’iniziativa, coordinata dalla Struttura Nazionale UISP Pallacanestro in Carrozzina, punta a costruire una rete solida e collaborativa tra associazioni, società sportive, enti locali e organizzazioni del terzo settore. L’intento è quello di gettare le basi per un progetto stabile e radicato nel territorio, finalizzato alla creazione di un campionato regionale siciliano.





La prima partita di basket in carrozzina disputata sotto l’insegna Uisp (Reggio Emilia-Forlì) risale al 2014. Dalla stagione 2022/2023 l’Uisp organizza il Campionato Nazionale, che nell’ultima edizione ha visto la partecipazione di 14 squadre in rappresentanza di 7 regioni italiane: Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Liguria e Umbria.

L’avvio di un movimento siciliano rappresenterebbe dunque un importante passo avanti verso una presenza sempre più capillare del basket in carrozzina Uisp sul territorio nazionale. Le società già attive, così come quelle che intendono sviluppare al proprio interno un settore di basket in carrozzina, possono manifestare il proprio interesse scrivendo all’indirizzo e-mail: basketincarrozzina.pallacanestro@uisp.it.

