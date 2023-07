L’Associazione Extralberga Palermo vuole denunciare il sensazionalismo mediatico di questi giorni. E’ indubbio che abbiamo vissuto giorni difficilissimi con enormi danni i cui profondi segni rimarranno per anni. Purtroppo una sequenza di eventi eccezionali ha dato fuoco a parte di Palermo e solo grazie al coraggioso lavoro di tutti gli operatori (Vigili del fuoco, guardie forestali, Polizia e altri) non abbiamo avuto maggior numero di vittime e danni.La situazione è, però, tornata ad una generale normalità. Gli incendi sono stati spenti, i problemi aeroportuali sono rientrati e anche le temperature si sono finalmente normalizzate. Si stanno controllando gli ultimi focolai senza particolari preoccupazioni.

Purtroppo girano, tramite social, immagini e video che non corrispondono più allo stato attuale, dove viene ancora rappresentata una Palermo in balia degli incendi e della devastazione.

Così il Presidente Emiliano Nania :”Dal punto di vista comunicativo non riusciamo ad allinearci ai fatti; in questo preciso momento sta veicolando in tutta Europa il messaggio che Palermo è interamente devastata e completamente invivibile; purtroppo dalle istituzioni, pur senza negare quello che è successo, non viene diffuso correttamente il messaggio che la situazione è rientrata nei normali ranghi. Ci auguriamo che l’immagine di Palermo e più in generale della Sicilia venga presto di nuovo associata al grado di bellezza e sicurezza che trasmette. Inoltre invitiamo tutte le persone che avevano preventivato di visitare la nostra regione in questi giorni di farlo serenamente e senza paure derivanti da allarmismi infondati.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.