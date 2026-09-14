Successo per “Cromatismi. Fra memoria, materia e paesaggio”, la mostra antologica dedicata a Giorgio Puleo, inaugurata lo scorso 11 settembre al Polo Museale – Sala Consiliare del Comune di Baucina.

Un percorso dedicato all’artista baucinese e alla sua variegata produzione: autodidatta, ha dato vita a un linguaggio unico e originale, in cui colore, materia, memoria e paesaggio diventano strumenti di espressione e racconto.

Attento e meticoloso, Giorgio Puleo è da anni impegnato con dedizione in una ricerca artistica che procede di pari passo con la sua evoluzione personale e stilistica.





La presentazione ha visto l’intervento dell’assessore comunale alla Cultura Andrea Cannizzaro, che ha sottolineato le qualità umane e artistiche di Giorgio Puleo, talento contemporaneo nel novero della prestigiosa scuderia del “Centro d’arte Raffaello”, che ha patrocinato l’evento insieme al Comune e alla Pro Loco di Baucina, all’Accademia Siciliana Cultura Umanistica e alla Fondazione Thule Cultura.

La mostra, curata magistralmente dal critico d’arte Massimiliano Reggiani a cui sono state affidate le conclusioni, ha costituito anche l’occasione per presentare ufficialmente il catalogo dell’artista, realizzato grazie all’impegno di Vito Mauro, presidente della Pro Loco di Ciminna.





Ai lavori, coordinati dalla giornalista Marianna la Barbera, hanno preso parte, inoltre, il poeta Saverio La Paglia e il cancelliere dell’ASCU Antonino Schiera, che hanno impreziosito il pomeriggio culturale con le loro riflessioni.

Per la comunità di Baucina, annoverare Giorgio Puleo tra i propri esponenti più illustri per meriti artistici è certamente un motivo di grande orgoglio e soddisfazione.

Chi volesse visitare la mostra antologica, potrà farlo fino a lunedì 14 settembre, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 24:00, negli spazi del Polo Museale in via Fratelli Cairoli 1.

Luogo: Polo Museale , via Fratelli Cairoli , 1, BAUCINA, PALERMO, SICILIA

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