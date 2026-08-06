La lunga corsa è giunta al termine. Dopo le gare di qualificazione svolte sul territorio regionale, sabato 8 e domenica 9 agosto al Lido Azzurro di Catania andranno in scena le finali regionali individuali, di doppio e di doppio misto di beach bocce. Vincere non regalerà solo la corona di campione siciliano, ma anche l’accesso ai Campionati Italiani di specialità in programma il 5 e 6 settembre a Carbonera, in provincia di Treviso.

Catania si prenderà quindi la scena grazie alla gara organizzata dall’ASD Squash Bocce Catania affiancata dal Comitato Regionale FIB Sicilia. Saranno due giorni di grande spettacolo con tutti i migliori atleti regionali a sfidarsi nelle tre discipline.

L’adesione è già da record, sono 60 gli atleti iscritti alla competizione in rappresentanza di cinque società; Bocce Catania, Edera Marsala, Iblea Bocce, Bocciofila Petrosino e Vittoria Bocce. Numeri in aumento per una disciplina che unisce agonismo, divertimento, spettacolo e convivialità e che si distingue sempre per il grande fair play tra gli atleti in campo.

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