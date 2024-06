Nuovo lavoro discografico dei fratelli siciliani Emanuele e Francesco Bunetto, in arte Bellamorèa. C’è la presenza straordinaria dell’attore Tuccio Musumeci nel nuovo videoclip musicale “Comu veni si cunta” in collaborazione con Peppe Qbeta online da sabato 1 giugno in tutte le piattaforme digitali e social. Con questo brano si intende, oltre valorizzare e promuovere il territorio, sottolineare la forza e la speranza attraverso la musica, di reagire a difficoltà con spirito di ironia, di volontà per superare le avversità che la vita talvolta può presentare. Il videoclip, infatti, diventa una vera e propria lezione di vita, una filosofia, un motto da utilizzare nelle situazioni più difficili, più aspre e più incerte. Un modo per accogliere con il giusto spirito quello che la vita ci riserva. Il “Comu veni si cunta” vuole essere un invito a vivere la vita con quel po’ di leggerezza che basta, ma con consapevolezza, responsabilità, fare progetti, lasciarsi alle spalle le cose inutili o gli errori, dai quali, però, al tempo tempo stesso dovremmo imparare, e soprattutto non lasciarsi andare allo sbando o lasciar fare al caso. Alla fine del videoclip musicale c’è la straordinaria lezione di vita dell’attore novantenne Tuccio Musumeci che si rivolge ai giovani e racconta la sua esperienza di educazione. “Comu veni si cunta – dice Peppe Qbeta – è una metafore della vita, ci piace pensare che sia un augurio positivo – dicono i Bellamorèa – gli artefici del nostro destino siamo solo e soltanto noi”.

Qui il videoclip musicale: https://youtu.be/lbWmnt515J8

Biografia Bellamorèa

BELLAMORÈA è un duo composto dai fratelli siciliani EMANUELE E FRANCESCO BUNETTO, cantautori Pop World. Raccontano storie e affrontano diverse tematiche legate al sociale, all’attualità, alla tradizione e alla legalità. Sono ideatori e curatori del progetto denominato “MED WORLD TOUR” che mira, attraverso studi e ricerche etnomusicologiche, alla divulgazione, rappresentazione, salvaguardia e valorizzazione della cultura e della musica popolare del Mediterraneo in tutto il mondo e realizzano concerti rivolti agli italiani residenti all’estero.

Dal 2012 al 2022 hanno realizzato concerti in Italia, America, Giappone, Belgio, Germania, Inghilterra, Svizzera, Malta, Francia, Tunisia.



Hanno collaborato con i musicisti: Phil Palmer, Roy Paci, Carlo Muratori, Lello Analfino, Daria Biancardi, Faisal Taher, Mario Incudine

e con gli attori Leo Gullotta, Nancy Brilli, Nino Frassica, Tony Sperandeo, Roberto Lipari, Giovanni Cacioppo, Paride Benassai, Lucia Sardo, Ernestomaria Ponte, Francesco Benigno, Domenico Centamore, Andrea Tidona.

Riconoscimenti

Nel 2021 hanno ricevuto riconoscimenti da parte di Papa Francesco e dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella per il loro impegno morale, civile e professionale.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

