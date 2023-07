Il Premio Aci e Galatea, giunto alla sua 58ª edizione, si è svolto lo scorso 15 luglio 2023 ad

Acireale in Piazza Duomo, in una serata di prestigio presentata da Ruggero Sardo, organizzata

dalla NoèComTraining e patrocinata dal Comune di Acireale, dalla Fondazione Carnevale Acireale e dall’Assemblea regionale siciliana. Nel corso della serata si sono alternati grandi nomi della cultura, dello spettacolo, dell’imprenditoria, della società civile siciliana. Ad arricchire la serata è stata la presenza del comico Roberto Lipari, in uscita con il suo nuovo film So tutto di te. Tra i premiati anche i fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, in arte Bellamorèa, perché raccontano storie e affrontano diverse tematiche legate al sociale, all’attualità, alla tradizione e alla legalità. Emanuele e Francesco, oltre ad essere musicisti, sono docenti di scuola secondaria di secondo grado e, attraverso incontri musicali, si rivolgono agli studenti con la loro musica, affrontando le tematiche che interessano i giovani adolescenti. Da 10 anni girano il mondo raccontando spaccati della società odierna e hanno ricevuto riconoscimenti da parte di Papa Francesco e dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella per il loro impegno civile e sociale.

“È un premio importante – dicono i fratelli Bunetto, in arte Bellamorèa – siamo grati, felici ed emozionati. Vogliamo fortemente continuare a poter dare il nostro contributo, attraverso la nostra musica e trasmettere messaggi in particolare modo alle nuove generazioni”.

MINI BIOGRAFIA – BELLAMORÈA è un duo composto dai fratelli siciliani EMANUELE E

FRANCESCO BUNETTO, cantautori Pop World. Emanuele musicista e compositore e Francesco giornalista, raccontano storie e affrontano diverse tematiche legate al sociale, all’attualità, alla tradizione e alla legalità. Il nome “Bellamorèa” deriva dalla traduzione italiana di “Bukura More”, un canto nostalgico Arbëreshë che racconta il dolore e il ricordo della patria persa per sempre; Morèa è il luogo da cui venivano la maggior parte degli Arbëreshë che oggi si trovano in Italia Meridionale. Un omaggio al loro paese di origine, San Michele di Ganzaria (CT), colonizzato anche da greco – albanesi.



Dal 2012 al 2022 hanno realizzato concerti in Italia, America, Giappone, Belgio, Germania,

Inghilterra, Svizzera, Malta, Francia, Tunisia. Hanno collaborato con artisti del panorama nazionale ed internazionale: Phil Palmer, Leo Gullotta, Nancy Brilli, Nino Frassica, Tony Sperandeo, Roberto Lipari, Giovanni Cacioppo, Mariella Nava, Paride Benassai, Lucia Sardo, Carlo Muratori, Ernestomaria Ponte, Francesco Benigno, Domenico Centamore, Lello Analfifino, Daria Biancardi, Faisal Taher, Chris Clun, Mario Incudine, Dinastia, Francesco Castiglione, Max Busa, Andrea Tidona Aldo Baglio, Roy Paci, Gino Astorina, Anna Maria Barbera (Sconsolata).

Hanno preso parte ad eventi condividendo il palcoscenico con: Giusy Ferreri, Marco Masini, Roy Paci, Irene Fornaciari, Mariella Nava, Sud Sound System, Aldo Baglio, Tinturia, Tony Sperandeo, Gianni Bella, Andy dei Bluvertigo, Gigi Finizio, Mario Incudine, Manlio Dovì, Cecilia Gayle, Manuela Villa, Nick Luciani (cugini di campagna), Francesco Scimemi.

Nel 2021 hanno ricevuto riconoscimenti da parte di Papa Francesco e dal Presidente della

Repubblica italiana Sergio Mattarella per il loro impegno morale, civile e professionale.

