Voli pindarici, trance ipnotiche, danze furiose e orchestre di gamelan spaziali: non è l’incipit della sinossi di un film in uscita, bensì ciò che caratterizza il live-set di BERO SNAUT (ambient/elettronica/IDM da Roma), in programma al PunkFunk giovedì 24 aprile alle ore 22,30. Dietro questo pseudonimo c’è Roberto Cippitelli (Juggernaut, MalClango), musicista polistrumentista e compositore nato a Roma.

La performance cui darà vita al Record Shop & Music Bar di Palermo (via Napoli, 10) è un live-set sinuoso e ipnotico, in cui si susseguono landscape sonori generati dalla fusione di synth analogici, sampler, sequencer e groovebox. Il tutto rigorosamente DAWless. BERO SNAUT catalizza l’attenzione del pubblico con una combinazione di samples che spaziano da materiali organici a glitch squisitamente elettronici, per un viaggio ondivago e caleidoscopico. Una tessitura musicale che esplora la fusione tra ambiti elettronici e IDM ad altri più cinematografici e narrativi.





Classe 1980, romano, Roberto Cippitelli ha maturato diverse esperienze dirette di pratiche e linguaggi musicali, dal jazz all’etnica e tradizionale, fino agli aspetti più estremi e sperimentali del rock, dell’elettroacustica, dell’estemporanea e dell’improvvisazione, con numerosi strumenti e tecniche e sviluppando un forte interesse per la scrittura e l’arrangiamento musicale. In questi anni da performer poliedrico, ha creato e sviluppato produzioni musicali estremamente diverse tra loro.

Con lo pseudonimo di BERO SNAUT ha dato vita a una produzione solista di composizioni eterogenee, che fondono stili e ispirazioni creative. Perdersi tutto questo dal vivo, sarebbe davvero un peccato: appuntamento al PunkFunk di Palermo giovedì 24 aprile alle ore 22,30. L’ingresso è gratuito.

Luogo: PunkFunk Record Shop & Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 24/04/2025

Data Fine: 24/04/2025

Ora: 22:30

Artista: BERO SNAUT

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.