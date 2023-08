Il San Domenico Palace, Taormina, un hotel Four Seasons riceve il premio “Best Hotel” 2023 durante la Virtuoso Travel Week

Il San Domenico Palace, Taormina, un Hotel Four Seasons riceve il prestigioso premio “Best Hotel” 2023, assegnato dai migliori professionisti del settore durante la Virtuoso Travel Week. Il premio è stato conferito il 17 agosto 2023 a Las Vegas in occasione dei “Luminaries, Legends and Leaders” awards, che hanno concluso la Travel Week 2023. Virtuoso, l’esclusivo network delle migliori agenzie specializzate in viaggi di alto livello ed esperienziali, collega più di 20.000 travel advisor con i migliori hotel del mondo, permettendo loro di lavorare insieme alla creazione di esperienze su misura e dei più esclusivi soggiorni, per gli esigenti viaggiatori internazionali. “Siamo onorati e felici di ricevere questo prestigioso premio da Virtuoso. Il San Domenico Palace ha riaperto due anni fa come un hotel Four Seasons e posso onestamente dire che è stata un’avventura incredibile. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la nostra visionaria proprietà, il Gruppo Statuto e il nostro talentuoso Architetto, Valentina Pisani. Questo premio è il culmine di tanta passione, impegno e grande lavoro di tutto il team, ma è solo l’inizio! Ora siamo ancora più motivati a continuare ad alzare l’asticella” – Afferma Lorenzo Meraviglia, General Manager del San Domenico Palace, Taormina, un Hotel Four Seasons.

Luogo: TAORMINA, MESSINA, SICILIA

