La cultura del vino nel mondo dello shopping: Sicilia Outlet Village dedica tre appuntamenti alle diverse espressioni della pregiata produzione siciliana, con tasting di 19 cantine tra i 170 negozi dei brand nazionali e internazionali. Calici al Village, per la sua seconda edizione, immergerà gli appassionati nel cuore della Sicilia per tre domeniche consecutive: 27 settembre, 4 ottobre e 11 ottobre 2026.

Questo percorso enologico è contemporaneo, intreccia degustazione, lifestyle e intrattenimento: il vino rosso, bianco e le bollicine racconteranno la Sicilia, i suoi i vitigni e le storie dei produttori, inserendosi in una dimensione fatta di convivialità, moda e musica. Una formula che interpreta il crescente interesse verso un turismo enogastronomico sempre più attento non soltanto alla selezione delle cantine, ma anche alla capacità di creare atmosfere non convenzionali.





Nel concept di Calici al Village, degustare significa infatti dedicarsi un tempo: passeggiare, incontrare i produttori, approfondire le etichette, vivere gli spazi del Village, fare shopping e lasciarsi accompagnare dal ritmo del dj set della serata.

Il calice è il punto di partenza di un viaggio nell’ospitalità conviviale dell’Isola, da assaporare lentamente, un weekend dopo l’altro.





I bianchi apriranno la rassegna con un appuntamento dedicato alla freschezza dei vitigni identitari; seguiranno i rossi con un registro più intenso, legato alla profondità e all’identità del patrimonio vitivinicolo regionale; le bollicine chiuderanno la rassegna, saranno protagoniste di una serata dal carattere più celebrativo. Tre atmosfere rappresentative per valorizzare la Sicilia del vino.

L’evento si svolge con la collaborazione di WineSicily e abbraccia in modo ampio la vitivinicoltura dell’Isola: unisce cantine, sommelier, appassionati e curiosi alla ricerca di un’esperienza piacevole e divertente. I partecipanti riceveranno calice e ticket di degustazione gratuiti, per poi muoversi liberamente tra gli assaggi, i racconti, la musica e lo shopping.





LE CANTINE

Partecipano all’edizione 2026 di Calici al Village con vini bianchi il 27 settembre, con vini rossi il 4 ottobre e con le bollicine l’11 ottobre: Aziende Tamburello e Tenute dello Jato di Monreale, Costantino Wines di Partinico, Casa Grazia di Gela, Planeta di Menfi, Dei Principi di Spadafora di Monreale e Camporeale, Tasca d’Almerita di Palermo, Cantine Pellegrino di Marsala, Travaglianti, Cantoneri, Vigne Alte, Cantine La Contea e Destro Vini con i vini prodotti sul vulcano Etna, Campisidrasi di Agrigento Giacomo Mannone Viticoltore di Trapani , Tenute Lombardo di Caltanissetta, Gurrieri di Chiaramonte Gulfi, Musìta e Nina Gandolfo di Salemi.

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