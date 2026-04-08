Dopo undici anni alla guida del Comune, il sindaco di Mascali Luigi Messina ha tracciato un resoconto dettagliato della sua amministrazione. Un percorso caratterizzato da una profonda trasformazione urbana e sociale, segnato dal superamento di sfide burocratiche e ambientali. Il cuore dell’azione amministrativa è stato il recupero del territorio. A cominciare dalla raccolta differenziata con il raggiungimento della quota record del 75%.

In tema di depurazione è stata condotta un’importante operazione di legalità con la chiusura di 270 alloggi estivi non a norma con gli scarichi, a tutela del mare. La fisionomia di Mascali si è modernizzata attraverso interventi sulla mobilità e spazi verdi. Tra le opere significative la realizzazione della pista ciclabile Sant’Anna-Fondachello e riapertura del parco pubblico.

E inoltre l’attivazione della Comunità Energetica, installazione di pannelli fotovoltaici sul Municipio e potenziamento dell’illuminazione pubblica.

Sul fronte scuole, fondamentale il focus sull’efficientamento energetico e nuovi servizi per l’infanzia, inclusi i micro-nidi e il cantiere per l’asilo nido di Carrabba. L’amministrazione ha puntato sulla valorizzazione dei borghi e dei servizi essenziali con interventi nelle chiese di Carrabba e Puntalazzo, con la posa della nuova pavimentazione nel centro storico nel borgo. L’apertura di due nuove farmacie e il rilancio del centro sociale come polo di aggregazione. Un bilancio che consegna alla città una Mascali più moderna, efficiente e resiliente, pronta per le sfide del futuro.





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