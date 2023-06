Fuori da venerdì 9 giugno 2023 per Platinum Label il nuovo singolo di IDDA. Con BILENU il brano che precede il suo EP, la cantautrice catanese vuole raccontare di una donna che scopre se stessa, sia nei suoi lati positivi che negativi. Il significato che si associa è quello di una donna che vuole cambiare e che è pronta a fare di tutto per brillare. Una donna che ha avuto un passato difficile ma che è pronta a ricominciare. BILENU descrive il bisogno di sentirsi liberi nel proprio corpo, la biddrina ritrae la parte più selvaggia di una donna. IDDA, nel singolo BILENU e all’interno del suo progetto, ha avuto il piacere di collaborare con il musicista Puccio Castrogiovanni, polistrumentista di strumenti principalmente etnici ma anche fondatore del gruppo musicale LAUTARI, progetto che gli ha dato modo di collaborare in teatro con artisti e registi di grande spessore come Pino Micol, Gabriele Lavia, Giorgio Albertazzi, Armando Pugliese, Peppe Barra, e gli ha permesso di partecipare a prestigiose rassegne, come il Club Tenco e ArezzoWave. Sempre questo progetto lo vede presente in diversi film: “La lupa” per la regia di Gabriele Lavia e “Storia di una capinera”, per la regia di Franco Zeffirelli. Ma anche in collaborazione con Carmen Consoli in “Eva Contro Eva”. Fino alla collaborazione con Roberto Zappalà per la realizzazione delle musiche di “sud-virus”, coreografia commissionata dall’Opera di Goteborg (Svezia) e tanti altri progetti.



“Lavorare con Puccio in questo progetto è stato un onore. Mi riempie il cuore lavorare con musicisti ed artisti della mia stessa terra, innamorati anch’essi della musica folk siciliana quanto me.”

BIO:

Valeria Romeo in arte IDDA è una cantautrice e produttrice nata a Catania. Si avvicina alla musica Gospel e Soul all’eta’ di undici anni e da quel momento incomincia ad intraprendere il suo percorso artistico. Crescendo si appassiona anche alla musica Pop,Folk e sperimentale. Inizia a produrre all’eta’ di sedici anni sperimentando sempre più, arrivando così a mescola re elementi della musica Pop ad elementi della musica Folk Siciliana. La sua musica riflette il suo amore verso la sua Terra, la Sicilia, dandole un sound fresco ed originale, scrivendo i testi in italiano ed anche in dialetto siciliano. Inizia così il suo percorso con l’Etichetta Discografica Platinum Label, con la pubblicazione del suo singolo BILENU che precederà il suo primo EP.

