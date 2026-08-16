MARINA DI RAGUSA – Prima la vigilia, poi il grande appuntamento di Ferragosto. Il Birrocco ha superato il giro di boa della sua undicesima edizione con due serate di grande partecipazione al Porto Turistico di Marina di Ragusa, confermando ancora una volta la capacità del festival di trasformare la birra artigianale in una grande festa collettiva. Il 14 agosto, e soprattutto nella serata di Ferragosto, il porto si è riempito di pubblico per vivere l’atmosfera del Birrocco tra birre artigianali, street food e musica. Un pubblico numeroso ha accompagnato entrambe le serate, con la manifestazione che ha confermato la sua formula ormai consolidata: non soltanto degustazione, ma un’esperienza che mette insieme gusto, spettacolo e convivialità.

Ieri, per la serata di Ferragosto, la musica è stata assoluta protagonista con Collezione Privata dj set, (Samma dj e Melos dj), mentre il vocalist Donatello Buonomo ha accompagnato la serata. Un Ferragosto vissuto quindi all’insegna della musica e dei brindisi, con il Porto Turistico diventato ancora una volta uno dei punti di riferimento della notte lungo la costa iblea. Ma il Birrocco non è ancora finito. Oggi, domenica 16 agosto, è infatti in programma la giornata conclusiva dell’undicesima edizione, che proporrà un altro appuntamento particolarmente interessante per chi vuole scoprire il mondo della birra artigianale attraverso un’esperienza più sensoriale.

Al MDP – Mercato del Porto due turni, dalle 19.15 alle 20.15 e dalle 20.30 alle 21.30 per i laboratori sensoriali guidati da Mario Pegoraro, docente nel mondo Food & Beverage, assaggiatore professionista. I posti sono 15 per turno, con una quota di partecipazione di 15 euro a persona (info su www.birrocco.it). Il gran finale questa sera con la musica di Fifth Avenue Band e Good Time e ancora il dj Dany Garrasi e il ritorno del vocalist Daniele Scalone. Sarà l’ultimo appuntamento di quattro giornate che hanno portato al Porto Turistico otto birrifici artigianali – Onei, Kuturi, Brewfist, Lariano, WAR, Epica, Porta Bruciata e Antikorpo – con produzioni e interpretazioni differenti del mondo brassicolo. Tra le immagini di questa edizione c’è anche quella del pubblico che, oltre a bere e ascoltare musica, vuole portarsi a casa un pezzo del festival. Il merchandising Birrocco sta infatti accompagnando queste giornate con boccali e magliette diventati veri e propri oggetti-ricordo.

Il boccale di quest’anno è ancora più particolare perché riprende il mascherone ispirato a uno dei volti scolpiti di Palazzo La Rocca a Ragusa Ibla, trasformato in un elemento tridimensionale che caratterizza l’11ª edizione. Il rapporto tra birra e barocco, da sempre alla base dell’identità del festival, trova così una nuova interpretazione. Infine c’è la mostra, visitabile dalle 20 alle 24, dietro il palco, con tutti i boccali giganti delle varie edizioni, naturalmente ispirati delle diverse edizioni. Un modo per raccontare anche la storia del Birrocco attraverso i suoi oggetti più riconoscibili: volti barocchi diventati boccali, grafiche diventate magliette e simboli che il pubblico ha imparato a collezionare.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.