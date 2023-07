Catania, 26 luglio 2023 – Processi di conciliazione per i danni subiti da famiglie e attività imprenditoriali; adeguamento della rete Enel per la distribuzione dell’energia elettrica; un piano di emergenza per il territorio; il potenziamento dell’organico dei vigili del fuoco distaccato a Catania.

È quanto chiede Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl di Catania, quando sarà superata la fase di eccezionale emergenza che sta vivendo la comunità catanese.

«Una mancata fornitura elettrica di 3 e 4 giorni – spiega – non può essere catalogata come una delle tante possibili disalimentazioni che possono verificarsi. Né si può pensare a semplici indennizzi in bolletta come solitamente previsto dagli automatismi delle società fornitrici. I danni subiti da famiglie e imprese catanesi vanno spesso ben oltre e sarà necessario avviare processi di conciliazione con E-Distribuzione e con specifici sistemi di compensazione».

«Nello stesso tempo – aggiunge Attanasio – chiediamo all’Enel di investire nel rinnovamento della rete elettrica e, come annunciato giorni fa dal ministro Musumeci, di utilizzare 412 milioni di euro del Pnrr per potenziare e adeguare la rete elettrica alle necessità dell’hinterland catanese eliminando così possibili cause di interruzioni future».

«Catania non può più sopportare il ripetersi di una così devastante congiuntura. Non si dimentichi il dramma – ammonisce il segretario della Cisl catanese – che hanno subito le persone anziane o disabili, impossibilitate a deambulare per queste giornate infernali con temperature oltre i 45 gradi, con patologie invalidanti, e l’assenza dell’energia che si é trascinata appresso altre gravi questioni compresa l’assenza delle forniture idriche».

Per Attanasio «anche Sidra dovrà rimborsare i cittadini che hanno subito danni e disagi per la prolungata mancata erogazione del servizio. E chiediamo al Sindaco di convocare un incontro urgente che possa chiarire e prevenire possibili ulteriori interruzioni del servizio».

«C’è infine il drammatico resoconto dei danni provocati dagli incendi, a Catania come in tutta la Sicilia, che impone di ribadire la richiesta, avanzata con le federazioni di categoria che recentemente hanno lanciato un ulteriore appello, di potenziare l’organico dei vigili del fuoco nel territorio catanese. Quello dei roghi è una piaga che ciclicamente si ripete e fa obbligo alla politica, regionale e nazionale, una assunzione di ulteriore responsabilità per interventi mirati a tutelare non solo l’ambiente in cui viviamo, ma anche gli operatori del settore che rischiano spesso la vita con mezzi e risorse non adeguate all’impegno richiesto».

