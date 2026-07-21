Dopo due precedenti segnalazioni formali rimaste prive di una soluzione definitiva, è stata trasmessa una terza diffidaa e-Distribuzione a fronte del continuo aggravarsi dei disservizi che stanno interessando la zona nord di Palermo.

Quella che inizialmente appariva come una criticità circoscritta è ormai diventata un’emergenza che coinvolge un numero sempre maggiore di cittadini. Nella borgata dell’Arenella, da giorni numerose abitazioni risultano prive di energia elettrica, con il blackout che, partito da via Alessandro Lualdi, si è progressivamente esteso anche a via Arenella, via Massaia e via Papa Sergio e limitrofe.





Il problema, tuttavia, non riguarda più soltanto l’Arenella. Analoghi disservizi sono stati segnalati anche in altre borgate limitrofe, interessando vie quali via Alberto Rallo e via Don Orione, a conferma di una criticità ormai diffusa sul territorio.

Lasciare intere famiglie senza energia elettrica per giorni, nel pieno dell’estate e con temperature elevate, significa mettere seriamente a rischio la salute pubblica. Anziani, bambini, persone fragili e cittadini che dipendono da apparecchiature elettromedicali indispensabili vedono compromessa la possibilità di affrontare condizioni climatiche estreme in sicurezza. A ciò si aggiungono i danni economici causati dal deterioramento degli alimenti conservati nei frigoriferi e nei congelatori, oltre ai pesanti disagi nella vita quotidiana.





Nelle comunicazioni trasmesse a e-Distribuzione è stato richiesto l’immediato ripristino della fornitura elettrica, la comunicazione delle cause del guasto e dei tempi certi per la sua definitiva risoluzione.

È stato inoltre evidenziato che, qualora il disservizio dovesse protrarsi ulteriormente, saranno valutate tutte le iniziative previste dall’ordinamento a tutela dei cittadini, compresa la presentazione di un esposto alle Autorità competenti, la promozione di un’azione collettiva (class action) per il risarcimento dei danni subiti e la richiesta di accertamento di eventuali responsabilità, anche con riferimento all’eventuale configurabilità dell’interruzione di pubblico servizio, ove ne ricorrano i presupposti.

I cittadini meritano risposte concrete, tempi certi e interventi immediati. È inaccettabile che un servizio essenziale venga a mancare per giorni consecutivi, lasciando interi quartieri nell’incertezza e costringendo centinaia di famiglie a sopportare disagi sempre più gravi senza alcuna soluzione definitiva.





NATALE PUMA CONSIGLIERE COMUNALE DI PALERMO

Luogo: ARENELLA, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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