Blue Sea Land – International Blue Economy Expo al via la 12° edizione.

16/10/2023

Al via la manifestazione internazionale Blue Sea Land – International Blue Economy Expo 2023 che quest’anno è giunta alla dodicesima edizione e che avrà come focus la tematica “Transizioni – un ponte verso un mare che cambia”. Blue Sea Land, con un programma ricco di eventi scientifici, culturali, musicali, cooking show ed incontri dedicati ai bambini dal 18 al 22 ottobre 2023 a Mazara del Vallo. Blue Sea Land è organizzata dal Distretto della Pesca in stretta sinergia con le istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali, la Regione Siciliana, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e l’Unione Europea.

Start up della manifestazione sarà il 18 ottobre alle ore 10.30 a Piazza della Repubblica con il convegno dedicato al Granchio Blu, la “macchina da guerra dei mari”, come viene definita dagli esperti, che è ormai presente in abbondanza sulle coste della Sicilia minacciando l’ambiente, l’economia ed anche il turismo. Callinectes, il nome scientifico del granchio blu, è presente a milioni nell’Oasi del Simeto e nella riserva di Vendicari, ma anche nelle Saline di Trapani e Marsala e in lunghi tratti di mare. Tra i presenti al convegno per dare il loro contributo scientifico, Nino Carlino, Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu – COSVAP, Alberto Pulizzi, Dirigente Generale del Dipartimento della pesca Mediterranea, modera l’incontro Gianluca Sarà, Professore di Ecologia e Coordinatore Nazionale dello Spoke 1 Mare Centro Nazionale Biodiversità Futura, mentre le tematiche trattate saranno sugli effetti ecologici dell’invasione del granchio blu e prospettive di gestione, le dinamiche di invasione del granchio blu- stato dell’arte e predizioni future a cura di Guillaume Marchessaux, dell’Università di Palermo, ed ancora le azioni del GFCM sul Granchio Blu a cura di Fabio Fiorentino, dell’IRBIM CNR Mazara del Vallo. Le conclusioni saranno a cura di Luca Sammartino, Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Siciliana. Alle 12.30 è invece prevista la Consegna delle Nasse progetto Blue Adapt e alle 13.30 la degustazione del Granchio Blu.

Blue Sea Land – International Blue Economy Expo si basa all’insegna di partenariati internazionali con importanti nomi del mondo scientifico e culturale. Con questa premessa la manifestazione guarda alle attività connesse all’economia blu in un’ottica di sostenibilità e di sistema che trascende i confini territoriali perché il mare sia legame tra i popoli e motore di una prosperità condivisa. Attraverso conferenze di alto livello e una fiera multietnica, la manifestazione avrà come unico filo conduttore una piattaforma per rinnovare il dialogo tra i Paesi europei, africani e mediorientali nel tentativo di trovare soluzioni condivise a attività di comune interesse. Blue Sea Land rappresenta così un’occasione unica per attuare collaborazioni su diversi fronti. Registrata già la partecipazione di numerose autorità governative, rappresentanti diplomatici, funzionari di Organizzazioni Internazionali, distretti marittimi e agroalimentari nazionali e mediterranei, ricercatori e operatori economici, tra questi solo per citare alcuni nomi Sébastien Foumane – Ambasciatore del Camerun a Roma, Onipatsa Helinoro Tianamahefa – Incaricato d’Affari del Madagascar a Roma, Alicia Bugeja Said – Parliamentary Secretary for Fisheries, Aquaculture and Animal Rights, Ministry for Agriculture, Fisheries and Animal Rights, Santos Álvaro – Ambasciatore del Mozambico a Roma, Nosipho Nausca Jean Ngcaba – Ambasciatore del Sudafrica a Roma, Fabrizio Saggio – Ambasciatore d’Italia in Tunisia, Davis Marapira – Viceministro delle Terre, dell’Agricoltura, della Pesca, dell’Acqua e dello Sviluppo Rurale (Zimbabwe).

Tant’è che altro importante appuntamento della prima giornata in scaletta è quello delle 15.30 al Teatro Garibaldi con il convegno “Le Politiche di Pesca nei Paesi del Mediterraneo e dell’Africa” con i saluti di Luca Sammartino, Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Siciliana, con gli interventi di Alicia Bugeja Said, Parliamentary Secretary for Fisheries, Aquaculture and Animal Rights, Ministry for Agriculture, Fisheries and Animal Rights, Maria De Fátima Domingas M. Jardim, Ambasciatore dell’Angola a Roma, Ibrahim Kone, Incaricato d’Affari del Burkina Faso a Roma, Sébastien Foumane, Ambasciatore del Camerun a Roma, Santos Alvaro, Ambasciatore del Mozambico a Roma, Marwen Kablouti, Incaricato d’Affari della Tunisia a Roma (TBC), Patricia Chanda Chisanga Kondolo, Ambasciatore dello Zambia a Roma. Modera l’incontro Emilio Ciarlo, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e le conclusioni sono affidate a Ali Ifiye Ali, Viceministro della Pesca e dell’Economia Blu della Somalia, e a Mavis Hawa Koomson, Ministro della Pesca del Ghana.

Lo scopo di Blue Sea Land è di mettere a sistema le esigenze dell’economia, la crescente pressione verso politiche più sostenibili e le raccomandazioni della più recente letteratura scientifica nel campo della pesca e dell’agricoltura al fine di promuovere un’azione sinergica verso una gestione più responsabile ed equa delle risorse della terra e del mare.

Tema centrale dell’edizione 2023 è dunque “Transizioni: un ponte verso un mare che cambia”. Il concetto di transizioni è stato fortemente dibattuto negli ultimi tempi, specie con riferimento all’idea che il passaggio a un’economia più sostenibile dal punto di vista ambientale non debba lasciare indietro nessuno. La sostenibilità ambientale non può dunque essere scissa dalla sostenibilità economica e dalla sostenibilità sociale.

Il Blue Sea Land 2023 sarà l’occasione per discutere di innovazioni e cambiamenti tali da garantire un equilibrio tra le esigenze dell’economia, della società e dell’ambiente. A questo riguardo, i temi previsti dal programma dei convegni includono la bioeconomia circolare, l’economia blu, la sicurezza marittima, la salvaguardia delle risorse del mare, la pianificazione spaziale marittima e costiera, l’agricoltura sostenibile, la sicurezza alimentare, le iniziative dei Paesi stranieri nei settori della pesca e dell’agricoltura sostenibile e molto altro. Per tale ragione sempre il 18 ottobre è prevista una Tavola Rotonda organizzata dalle 15.30 alle 17.00 allo Stand Dipartimento Regionale Della Pesca Mediterranea dedicato ai “Piani di Gestione Regionali verso Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo”. Interverranno all’incontro M. Cristina Mangano, Stazione Zoologica Anton Dohrn (Progetto Rete3Golfi), Fabio Fiorentino, CNR Mazara del Vallo, Sergio Vitale, CNR Mazara del Vallo, Teresa Romeo, Stazione Zoologica Anton Dohrn (Progetto Rete3Golfi), Gianluca Sara’, Università degli Studi di Palermo, Paolo Evola, Co.Ge.P.A. Castellammare del Golfo, Nino Accetta, Co.Ge.P.A. Portorosa, Annalisa Spano’, Co.Ge.P.A. Catania, Piero Gianquinto, Co.Ge.P.A. di Trapani.

Blue Sea Land è anche eventi e spettacoli tant’è che sempre per la prima giornata alle 9.00 a Piazza Plebiscito ci sarà la Realizzazione della Cittadella di Protezione Civile Autosufficiente, per poi continuare alle 10.00 con la dimostrazione Uso dei Mezzi e Attrezzature in dotazione alla Protezione Civile. Alle 18.00 a Piazza Mokarta, ci sarà allo stand MASAF il Laboratorio Ludico Creativo dedicato ai bambini con il progetto Kit for Fish mentre a Piazza della Repubblica allo stand Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana è previsto il Laboratorio Creativo del Riuso dei Rifiuti. Dalle 18.30 alle 20.00, a Piazza Mokarta, La Farfara dei Bersaglieri inaugura ufficialmente la manifestazione e per tutta la serata ci saranno spettacoli live, degustazioni ed intrattenimento al Vicolo Giattino.

Quest’anno la manifestazione si avvale dell’importante Media Partnership di Rai News 24, Tgr Sicilia e del Patrocinio di RAI Sicilia e RAI per la Sostenibilità ESG.

Luogo: Mazara del Vallo

