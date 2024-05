E’ tutto pronto ad Acireale per l’appuntamento con Scuole in Sport, evento che andrà in scena giovedì 16 e venerdì 17 aprile. Circa mille studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado di Acireale si confronteranno in tantissime discipline sportive, dall’atletica leggera al calcio, passando per il tennis, il basket, la pallavolo, un lungo elenco che da quest’anno vede al suo interno anche le bocce. Il Comitato Regionale FIB Sicilia e l’Asd Acireale Bocce saranno infatti presenti per far conoscere la disciplina a tutti con una pista allestita nei pressi del Palasport e attiva dalle 8,30 alle 14 circa.

Tutti i ragazzi e le ragazze coinvolti nella manifestazione potranno quindi avvicinarsi al gioco delle bocce mettendosi alla prova con i primi rudimenti della disciplina e in una gara, denominata “Scuole in Sport & Acireale Bocce”, dedicato non solo a loro. Sono previste infatti tre categorie, quella per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, quella per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e un’altra in cui a sfidarsi saranno tutti coloro che ruoteranno intorno alla manifestazione, dai docenti, ai genitori fino a coloro che da soli “curiosi” si vorranno avvicinare a questo sport.



Acireale è pronta a diventare un piccolo parco olimpico con tantissimi studenti delle scuole che per la prima volta potranno cimentarsi anche nelle bocce, un esordio assoluto per la disciplina, una grande occasione per far conoscere ad un nutrito numero di giovani tutte le sfaccettature della disciplina.



