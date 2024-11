L’attesa è finita, scatta domani la terza edizione del Torneo Serale Villaggio Badia organizzato dall’ASD Buseto. Le gare si svolgeranno al “Bocciodromo Comunale” di Buseto Palizzolo in diverse serate a partire dalle 20 fino ad arrivare al gran finale di venerdì 29 novembre quando dalla 15 in poi verranno incoronati i vincitori.

In totale saranno coinvolti 67 atleti in arrivo da Trapani, Palermo e dalla società organizzatrice che scenderà in campo con ben 21 atleti in una gara individuale aperta a tutte le categorie (A-B-C-D). Un’edizione importante per questa gara che aprirà la strada verso altri eventi come sottolinea il Presidente della società organizzatrice Matteo Castiglione: “Da qui a marzo saremo impegnati in totale nell’organizzazione di quattro gare diverse, ognuna sarà importante per continuare a sviluppare il nostro sport in questo territorio. Siamo una società molto attiva anche perché insieme a noi c’è sempre l’amministrazione comunale che ci sta vicina e ci accompagna nella nostra attività”. Il rapporto con il territorio è forte e lo si nota anche dal fatto che il sodalizio di casa offrirà prodotti tipici locali in regalo ad alcuni partecipanti alla gara.

Il primo step di quattro lunghi mesi sarà quindi questo torneo serale a cui seguirà un evento a coppie a gennaio, il Trofeo di San Valentino a febbraio e poi l’appuntamento clou con il torneo “Vento di Passione” di marzo prossimo, tutti organizzati dall’ASD Buseto.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.