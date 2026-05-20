Sono tante le segnalazioni arrivate da famiglie e imprese in merito a bollette idriche con importi spropositati e ingiustificati, da parte della SIE, servizio idrico etneo .

“Queste cartelle pazze sono inaccettabili”, dichiara Ruggero Strano sindaco di Castel di Iudica, consigliere e capigruppo della Lega alla Provincia regionale di Catania “Comprendo la rabbia dei cittadini. Nessun utente sarà lasciato solo davanti a richieste di pagamento illegittime”.





Data la portata del disservizio, nei prossimi giorni il Sindaco di Castel di Iudica , convocherà una riunione urgente con tutti i Sindaci soci di SIE.

Obiettivo: pretendere chiarezza totale, blocco immediato di ogni azione di riscossione coatta e un piano di rimborso automatico per le somme non dovute.

“Non permetteremo che i cittadini diventino vittime di errori gestionali”, afferma il Sindaco Strano “Come Sindaci chiederemo conto di ogni singola bolletta anomala e valuteremo tutte le azioni a tutela dei nostri contribuenti, anche legali”.

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