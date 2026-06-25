Il 27 e 28 giugno 2026 il Museo del Gusto di Palazzo Monachelli a Bolognetta ospiterà “Filiera dell’Olio – Piattaforma territoriale per la competitività del sistema olivicolo siciliano”, un importante appuntamento dedicato allo sviluppo, all’innovazione e alla valorizzazione del comparto olivicolo regionale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere e rafforzare l’integrazione tra i diversi attori della filiera, favorendo il dialogo e la collaborazione tra imprese agricole, frantoi, operatori commerciali, istituzioni, università, centri di ricerca e stakeholder del settore. L’obiettivo è individuare strategie condivise capaci di accrescere la competitività del comparto e valorizzare l’eccellenza dell’olio extravergine di oliva siciliano sui mercati nazionali e internazionali.





Promosso dal Comune di Bolognetta nell’ambito delle attività di sostegno allo sviluppo economico locale e alla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio, l’evento si propone di sostenere la crescita competitiva delle aziende del settore, incentivare l’innovazione di processo e di prodotto, favorire forme di aggregazione tra imprese e creare nuove opportunità commerciali.

Le due giornate saranno caratterizzate da un intenso programma di confronto tecnico-istituzionale e networking economico, articolato attraverso forum tematici, tavole rotonde, incontri B2B e momenti di approfondimento dedicati ai principali temi strategici per il futuro del comparto.





Tra le attività previste:

forum e tavole rotonde con esperti del settore, rappresentanti istituzionali e operatori economici;

incontri B2B tra produttori, trasformatori, distributori e buyer;

approfondimenti su innovazione, sostenibilità, digitalizzazione, marketing territoriale e accesso ai mercati;

degustazioni tecniche comparative di oli extravergine di oliva siciliani;

degustazioni di preparazioni gastronomiche realizzate con olio EVO e prodotti tipici del territorio, in collaborazione con le aziende partecipanti e la Consulta delle Donne Bolognettese presso il Museo del Gusto;

elaborazione di un documento finale di sintesi contenente proposte operative e indirizzi strategici per il rafforzamento della filiera olivicola regionale.





La partecipazione delle aziende rappresenta un’importante occasione di visibilità, aggiornamento professionale e sviluppo di relazioni commerciali, contribuendo alla costruzione di una rete territoriale capace di affrontare le sfide del mercato attraverso qualità, innovazione e cooperazione. “Filiera dell’Olio” si propone così come una piattaforma permanente di confronto e progettazione condivisa, finalizzata a consolidare il ruolo dell’olivicoltura siciliana quale settore strategico per l’economia regionale e ambasciatrice dell’identità agroalimentare dell’Isola nel mondo.

“Siamo orgogliosi – dichiara il sindaco di Bolognetta Mary Elizabeth Anne Smith – di ospitare l’evento ‘Filiera dell’Olio – Piattaforma territoriale per la competitività del sistema olivicolo siciliano. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese, produttori, tecnici e operatori del settore, con l’obiettivo di valorizzare una delle eccellenze più significative della nostra terra: l’olio extravergine di oliva siciliano.





La filiera olivicola costituisce un patrimonio economico, culturale e identitario che merita di essere sostenuto attraverso strategie innovative, investimenti mirati e una sempre più stretta collaborazione tra i territori. Eventi come questo contribuiscono a rafforzare la competitività del comparto, promuovendo la qualità delle produzioni, la sostenibilità dei processi e la capacità di affrontare le sfide dei mercati nazionali e internazionali. Per Bolognetta è motivo di grande soddisfazione accogliere un appuntamento di tale rilevanza all’interno del Museo del Gusto, luogo simbolo della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari e della cultura enogastronomica siciliana.”





“Il settore olivicolo -afferma Antonino Paladino, Dottore Agronomo e in Scienze Forestali – è un elemento fondamentale della storia, della cultura e dell’economia siciliana. L’olio extravergine di oliva è sempre più apprezzato per le sue qualità nutrizionali, mentre l’olivo si conferma una coltura particolarmente adatta al territorio siciliano, anche in condizioni difficili di siccità e su terreni poco fertili. Molte famiglie e aziende agricole possiedono piccoli oliveti che contribuiscono sia al consumo domestico sia alla diversificazione del reddito.





Esistono inoltre aziende specializzate nell’olivicoltura che puntano a rimanere competitive sul mercato attraverso la produzione di olio di alta qualità. In questo contesto, il Comune di Bolognetta ha promosso un’iniziativa sfruttando un’opportunità offerta dalla Regione Siciliana, coinvolgendo imprese, mondo scientifico, tecnologico, associativo, finanziario e commerciale. L’obiettivo è definire una strategia condivisa per produrre un olio sano e di qualità, garantendo al tempo stesso redditi adeguati ai produttori e un giusto riconoscimento del loro lavoro.”

Luogo: Palazzo Monachelli , BOLOGNETTA, PALERMO, SICILIA

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