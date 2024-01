“Nomina del garante comunale dei diritti degli animali, approvazione di un regolamento per la tutela del loro benessere, campagne di comunicazione e progetti di sensibilizzazione alla tutela e al rispetto degli animali, promozione delle adozioni dei cani randagi e ospitati nel canile municipale ed efficaci azioni di contrasto all’abbandono. Queste le priorità che l’amministrazione ed il consiglio comunale devono darsi per avviare un vero percorso di tutela del benessere animale” lo afferma Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana al Consiglio Comunale di Palermo.



“Compito della politica è quello di trovare soluzioni ai problemi e non aizzare le folle, per questo deve essere prioritario prevenire il maltrattamento degli animali o il loro sfruttamento per lo svolgimento di attività lavorative, anche promuovendo efficaci azioni di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale. Allo stesso tempo auspichiamo un intervento del Governo nazionale e del Parlamento affinché vengano inasprite le pene per gli autori di tali vili atti e si mettano in campo strumenti concreti per il contrasto al disagio sociale.”



“L’inaudito atto di crudeltà che ha causato la morte del piccolo Aron merita sicuramente giustizia, ma non può in alcun modo giustificare atti di violenza. Deve essere anzi l’occasione per interrogarsi su quanto è stato fatto e soprattutto su quanto occorre fare per evitare che atti ingiustificabili come questi possano ripetersi, per questo motivo” conclude Bonanno “proporrò alla prossima conferenza dei capigruppo di calendarizzare una seduta di consiglio comunale dedicata interamente alla tutela dei diritti degli animali.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.