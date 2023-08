Nell’ambito della manifestazione “Un Borgo di libri”, giunta alla seconda edizione, in occasione de “Le Notti di BCsicilia” che si terrà il 26 e 27 agosto prossimi nel suggestivo Borgo Parrini presso la coop. Noe in territorio di Partinico, Bonfirraro editore conferma anche quest’anno la sua presenza e domenica 27 agosto, alle ore 19,30, presenterà tre importanti opere del suo catalogo, che parlano di Palermo. I libri sono:

Il mistero della tomba di Federico II, di Daniela Scimeca. Un thriller mozzafiato: Una morte improvvisa, una ricerca da portare avanti tra testi antichi, notizie storiografiche, numeri, indovinelli e anagrammi, tre protagonisti molto diversi tra loro, un affascinante viaggio nel tempo e nello spazio che inizia da Palermo e finisce ad Alessandria d’Egitto: sono questi gli elementi principali di un thriller che vi porterà direttamente dentro la storia per farvi conoscere meglio Federico II, uno dei più discussi e carismatici imperatori di tutti i tempi».

…Caterina vive a Palermo, dove insegna all’università. Il padre, decano dell’ateneo, muore improvvisamente d’infarto e lei rimane smarrita, disorientata. Quando rientra al lavoro riceve un invito dall’arcivescovo, che la invita a proseguire una ricerca storica che il padre stava portando avanti. La ricerca riguarda la misteriosa donna sepolta accanto all’imperatore Federico II, nella splendida tomba di porfido rosso nella Cattedrale di Palermo. Caterina accetta l’incarico e l’arcivescovo le affianca due colleghi Peter Marchett e padre Carmelo. I tre iniziano un percorso a ritroso sugli ultimi eventi prima della morte di Federico II e sulla sua sepoltura. Ben presto si rendono conto che la vicenda è molto complessa….

Amunì di Alessia D’Anniballe. Uno spaccato della Palermo del dopoguerra: Amunì è un romanzo ambientato nella Palermo del secondo dopoguerra. Totò Giuffrè, ormai anziano, prima che la memoria cominci a giocargli brutti scherzi, decide di raccontare la sua infanzia in quegli anni scuri e pieni di sacrifici da parte dei suoi genitori, di umili origini, dialettofoni e originari di un piccolo rione della città. Giuseppe Giuffrè, padre di Totò, ha da poco perso il lavoro e la moglie Carmela cerca di racimolare qualche soldo ricamando per le nobildonne del quartiere. Purtroppo tutto ciò non basta e, mentre cercano una soluzione per sfamare i loro tre figli, Totò fa l’incontro che gli cambierà per sempre la vita: a pochi passi da casa, in un palazzo sontuoso, vive donna Luisa che gli farà scoprire l’amore per i libri…

40 cunti di Palermo di Salvatore Arena. Palermo raccontata con gli occhi di un palermitano, attraverso i suoi monumenti, con le persone che diventano personaggi, gli angoli e le strade con i suoi mercati che prendono vita, dove si sentono i colori e i profumi di una città ricca di storia, dove la gente diventa parte integrante di un contesto confusamente armonioso.

Il tutto raccontato in lingua siciliana, arricchita dall’influenza e dal mix di greco, latino, arabo, francese, provenzale, tedesco, catalano, castigliano e italiano. Una lingua che ci permette con una sola parola di raccontare un mondo.

40 cunti di Palermo rappresenta, in versi, i posti più importanti di questa meravigliosa città; una guida storica-turistica desueta, diversa e originale che ci farà conoscere la vera Palermo, in passato terra di conquista dei Sicani, dei Cretesi, degli Elimi, dei Greci, dei Fenici, dei Romani, dei Bizantini, degli Arabi, dei Normanni e degli Svevi, degli Angioini, degli Aragonesi, degli Spagnoli e degli Austriaci. Popoli, questi, che hanno lasciato una straordinaria ricchezza di monumenti.

L’autore, con i 40 cunti in lingua Siciliana, vuol far rivivere ai turisti, e non solo, questi straordinari posti.

Naturalmente con testo a fronte in italiano, per una maggiore comprensione e per un viaggio appassionante nella storia di una delle più belle città d’Europa.

L’editore Bonfirraro ha organizzato un evento con una formula inedita, con l’obiettivo di offrire una prospettiva unica su Palermo attraverso tre diverse narrazioni. L’obiettivo è quello di valorizzare una città che è considerata una delle più belle d’Europa, non solo come palcoscenico naturale, ma anche come protagonista d’eccezione di opere letterarie in diverse forme.

Un evento imperdibile per tutti coloro che amano la città e la cultura, e rappresenta un’occasione unica per scoprire Palermo in modo nuovo e sorprendente.

L’incontro, organizzato in collaborazione con BCsicilia Partinico, la cui presidente è Teresa Chimenti, sarà moderato da Loretta Biundo e vedrà la partecipazione dei tre autori palermitani.

Gli autori:

Daniela Scimeca

Vive a Palermo, è laureata in lettere e insegna al liceo. Nel 1996 ha vinto il Primo Premio di Giornalismo giovanile “Dario Arrigo”, ha collaborato con la rivista Biblìon con pubblicazioni di carattere didatticoCollabora con varie associazioni culturali, organizza laboratori di lettura per bambini, è lettrice volontaria nel progetto ministeriale Libriamoci. Il mistero della tomba di Federico II è stato finalista regionale al Premio RAI La Giara 2013.

Alessia D’Anniballe:

Nasce a Palermo il 13 luglio del 1988. Si laurea in Lettere nel 2011 e in Filologia Romanza e italianistica nel 2013 con il massimo dei voti. Ha pubblicato il primo romanzo nel 2015 dal titolo: La Monaca di Monza. Il diario segreto di suor Virginia Maria de Leyva. Vive tra Palermo e Trapani dove si dedica alla scrittura e al lavoro in SIAE.

Salvatore Arena

Nato nel 1966 a Palermo, dove vive e lavora. Scrive per passione. Dice di essere “Un collezionista di attimi”.

Ha pubblicato una raccolta di racconti dal titolo Coppola in bella vista (2007). Ha collaborato alla realizzazione di Ragazzi di latta di B. Caminiti (Limina 2003). Nel 2014 ha curato la mostra Il biglietto racconta – sfumature rosanero in 100 anni di azzurri presso il Super Flash Store di Intesa San Paolo a Palermo.

Nel luglio del 2016 fonda l’associazione culturale, Palermo & Palermitani, per l’incremento turistico, di cui è il presidente.

BONFIRRARO EDITORE:

“La nostra storia è il futuro verso cui ci avviamo…”: questa la massima sposata dall’editore Salvo Bonfirraro, che ama guardare lontano, assecondando la sua innata e incondizionata curiosità, trasmessa anche al figlio Alberto, responsabile del settore marketing dell’azienda. Ogni volume – narrativa, poesia, saggistica, storia, letteratura straniera – pubblicato da questa casa editrice indipendente racchiude una scoperta, un’idea, un nuovo modo di guardare e valutare il mondo e il nostro tempo.

Il catalogo dell’editore può essere consultato in tutte le librerie d’Italia, negli store on-line e sul proprio sito http://www.bonfirraroeditore.it/

